¿Cómo se absorben mejor las vitaminas?

Las vitaminas son sustancias orgánicas que el cuerpo requiere para mantenerse sano. Son 13 las vitaminas que el cuerpo requiere y estas se obtienen generalmente de la alimentación adecuada.

Las vitaminas son micronutrientes que se necesitan en pequeñas cantidades. Normalmente se encuentran en los alimentos.

También podemos incorporar vitaminas al organismo en forma de complementos alimenticios, líquidos o sólidos.

Para que las vitaminas puedan ser aprovechadas por el cuerpo, se debe saber como las vitaminas se absorben mejor.

Para que las vitaminas se absorban mejor se recomienda que se ingieran acompañados de un vaso de agua para asegurar que vayan directamente hacia el estómago y sean absorbidas rápidamente.

Se recomienda que las vitaminas no se deben tomar con bebidas demasiado calientes o frías porque no se disuelven correctamente.

Se recomienda también alimentarse correctamente mientras se toman suplementos vitamínicos porque la mayoría de ellos solo son eficaces si se ha comido antes. Por ello, las vitaminas siempre deben tomarse con las comidas o inmediatamente después.

Las vitaminas se deben consumir a un horario determinado y respetarlo sin saltarse ninguna toma. Si no se es constante, las vitaminas no se absorberán correctamente y no serán eficaces.

En el caso del calcio, este se puede tomar antes de irse a la cama, ya que es un relajante muscular que ayuda a dormir, por otro lado las vitaminas A, D, E y K; se absorben más fácilmente cuando el estómago contiene algún alimento rico en grasa. También, estas vitaminas no deberían tomarse antes de acostarse.

De una manera más general, las vitaminas hidrosolubles (que se disuelven en agua) no es necesario tomarlas con alimentos para que se absorban.

En cambio las liposolubles, dependen de la misma para una absorción adecuada. Por lo tanto, generalmente se recomienda que se tomen con una comida que las contenga.

Es importante que se sigan las instrucciones del médico en cuanto al uso de vitaminas en forma de suplemento, respetar las dosis y el tiempo por el cual deben ser consumidas.

Un médico es el único que puede recetar multivitamínicos de forma segura, ya que algunos pueden causar reacciones adversas.

