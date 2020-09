Cómo se transmite el sarampión

El sarampión es una enfermedad producida por un virus altamente contagioso. Este virus se desarrolla en las mucosas de la nariz y garganta de una persona infectada y son expulsados mediante estornudos o la tos. Al ser expulsados suelen durar hasta dos horas en el ambiente.

Una persona, generalmente un niño o adulto sin vacunar, suele infectarse al respirar el aire contaminado o tocan una superficie infectada y luego se tocan la nariz, nariz o la boca.

Se estima que una persona enferma puede contagiar al 90 por ciento de las personas que se encuentran a su alrededor y que no tengan inmunidad. Las personas infectadas pueden transmitir el sarampión a los demás desde cuatro días antes de que les aparezca el sarpullido hasta cuatro días después de su manifestación.

El sarampión fue una enfermedad muy frecuente antes de que se pudiera prevenir gracias a una vacuna, sin embargo, la enfermedad aún mata a más de 100 000 personas cada año, la mayoría menores de 5 años de edad.

Los síntomas de la enfermedad son:

Fiebre

Tos seca

Resfrío

Dolor de garganta

Ojos inflamados (conjuntivitis)

Manchas blancas diminutas con centro blanco azulado y fondo rojo dentro de la boca, en el revestimiento interno de las mejillas, también denominados manchas de Koplik

Sarpullido constituido por manchas grandes y planas que generalmente se funden entre sí.

La vacuna contra el sarampión ha demostrado ser efectiva contra la enfermedad, por lo que se recomienda para niños y adultos no vacunados o que no hayan enfermado. No existe un tratamiento específico para la infección por sarampión establecida. No obstante, se pueden tomar algunas medidas para proteger a las personas vulnerables que se han expuesto al virus.