Cómo seleccionar a un entrenador personal

Un entrenador personal puede diseñar un programa de ejercicio que cumpla con sus objetivos de aptitud física, mantenerle motivado y adaptar su entrenamiento a medida que usted logra progresos.

Pero el primer paso que debe dar es encontrar a un profesional calificado.

Aunque no hay ningún estándar nacional ni requisito mínimo para que alguien diga que es un entrenador personal, hacer las preguntas correctas le ayudarán a contratar a la persona correcta.

Pregunte sobre su educación, que idealmente incluiría un grado de cuatro años en ciencias del ejercicio o fisiología, quinesiología, educación física o un campo relacionado con la salud y la aptitud física. También debe tener una certificación de una organización respetada.

Las organizaciones de certificación con un reconocimiento nacional incluyen a:

El Consejo Americano del Ejercicio (American Council on Exercise, acefitness.org). La Academia Nacional de Medicina Deportiva (National Academy of Sports Medicine, nasm.org). El Colegio Americano de Medicina Deportiva (American College of Sports Medicine, acsm.org). Pregunte al entrenador durante cuántos años ha entrenado a clientes. Podría solicitar un currículo y referencias actuales.

No sea tímido al hablar sobre el precio, que puede variar mucho: desde 20 a más de 100 dólares por hora, basándose en factores que abarcan desde las calificaciones del entrenamiento hasta la duración de sus sesiones.

Pregunte si hay tarifas por hora más baratas disponibles si paga por adelantado o si se compromete a un cierto número de semanas o meses.

Dado que los resultados dependen en parte de tener una buena relación de trabajo con su entrenador, asegúrese de que su personalidad encaja con la suya, y de que se comunique de una forma con la que usted se sienta cómodo.

Una vez haya tomado su decisión, pida al entrenador un contrato escrito que detalle el precio, el horario de entrenamiento y las políticas sobre la cancelación y el pago.