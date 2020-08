Comunicación familiar, esencial para salud mental de niños y adolescentes: IMSS

México.- Una buena comunicación en la familia es esencial para prevenir o, en su caso, detectar oportunamente problemas de salud mental en niños y adolescentes, informó el paidopsquiatra adscrito a la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) de Pediatría del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Jalisco, Luis Shigeo Cárdenas Fujita.

El especialista indicó que la atención ordinaria es de 700 consultas al mes (previo a la emergencia sanitaria) y que la edad de los pacientes oscila entre el primer año de vida y los 15 años 11 meses de edad. Los principales motivos de atención son el Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH), depresión y ansiedad.

“Se tiene la idea de que los niños y adolescentes no tienen problemas emocionales, que no pueden tener una enfermedad mental, pero es justamente porque son jóvenes y su cerebro aún no ha madurado. Incluso, como adultos jóvenes, alrededor de los 21 años de edad, que no tienen la capacidad de hacer frente a situaciones en la vida cotidiana que para un adulto ya son rutinarios”, aclaró.

Cárdenas Fujita dijo que las áreas del control de emociones e impulsos y de planeación no se han desarrollado en las personas muy jóvenes, por lo que no cuentan con herramientas que les ayudan en situaciones que pudieran ser estresantes.

Por lo tanto, esto los hace susceptibles a practicar conductas de riesgo que les “ayuden” a evadirse o a “tomar valor” para relacionarse, como el consumo de sustancias tóxicas.

“El principal motivo que detectamos es la disfunción familiar, que por necesidades laborales, por ejemplo, no haya convivencia entre padres o tutores e hijos. También el bullying, muchas veces tomado como travesura, pero que en realidad es un delito porque vulnera la parte psicológica de la personas”, señaló.

La recomendación es siempre fortalecer los lazos, dialogar con el niño o adolescente para saber quiénes son sus amigos, cuáles son sus emociones respecto a lo que le sucede y le rodea, indicó.

De detectarse un cambio de conducta en el menor de edad, el IMSS en Jalisco cuenta con un mecanismo de atención que comienza con el médico familiar. Luego de una evaluación, se derivará al paciente a un hospital de Segundo o Tercer Nivel de Atención, de acuerdo con las necesidades del caso, para iniciar un proceso de seguimiento especializado, finalizó el paidopsiquiatra.

