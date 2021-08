Con cuidados, pero se tiene que volver a clases: Psicólogos

México.- El bienestar psicoemocional de los menores, así como el sistema económico de México y las deficiencias de aprendizaje de los alumnos son temas a valorar en la vuelta a las aulas educativas, opinaron terapeutas y docentes.

De hecho, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) en México ha emitido comunicados y llamados al Gobierno para la pronta reapertura de las escuelas. Hugo Lopez-Gatell informó sobre un nuevo ajuste al semáforo epidemiológico con el propósito de posicionar las clases presenciales como actividad esencial.

Isabel Sánchez, psicóloga social; Ernesto Morales, terapeuta familiar y docente, también a la doctora Eva Araujo, psicóloga infantil afirmaron que el regreso a las instalaciones escolares se debe hacer de manera planeada y consciente.

No es lo mismo público que la privado

Ernesto Morales puntualizó que los primeros cinco años de vida son los más importantes para el desarrollo del individuo, por lo tanto es necesario se retomen las actividades del kínder y primero de primera, ya que “son las primeras interacciones sociales que tiene el niño, esas etapas no se debe perder como ser humano, porque es lo que nos va a hacer cómo nos vinculamos con los demás, ahí tenemos los primeros amigos, los primeros contactos en otros medios que no son la familia”, expresó.

No obstante, el terapeuta mencionó las carencias del sistema de enseñanza a distancia para la educación básica “como docente de secundaria he detectado que los niños no están aprendiendo de la manera adecuada”, en referencia a las expectativas de los maestros, ya que existen distractores en casa, de otros miembros de la familia o de las labores domésticas de cocina y limpieza “hay muchos factores diferentes a las de la escuela presencial”.

En cuanto al regreso a las aulas, consideró existen diferencias entre las escuelas públicas y privadas, donde las primeras se encuentran en estado de abandono “no es la misma que regresen los niños de la (escuela) privada, porque son menos, las aulas están adecuadas, limpias, esterilizadas”, dijo.

Morales añadió que la vacunación en menores ayudaría en la prevención de contagios, pero no cree que se logre antes del próximo lunes.

En sentido similar, la psicóloga infantil, doctora Eva Araujo, opinó que el regreso presencial debería darse por el impacto anímico que está significando para los menores, donde niños de 7 y 8 años ya están presentando padecimientos de depresión, ansiedad e incluso idealizaciones suicidas.

Salud mental en la niñez

“Sería ideal que los niños regresaran a las aulas bajo unas condiciones adecuadas en cuanto a protocolos de sanidad y seguridad”, señaló Araujo. Sin embargo, el retorno debe de ser valorado detalladamente, “el hecho de volver a las aulas tiene un sin fin de pros y contras, entre ellas su integridad física, su salud”, ya que si el regreso no es permanente, desembocaría en mayor inestabilidad mental para el menor: “el hecho de volver a las aulas, pero después volverlos a confinar y otra vez regresar y otra vez confinarlos, los niños se desestabilizan”.

Esto es debido a que, dependiendo de la edad, no todos comprenden la pandemia por coronavirus, lo cual les provoca confusión y conflicto, algo que según la psicóloga no se analiza debidamente. “Esa parte me parece que se está dejando de lado, esa confusión que podemos estar provocando en ellos”, agregó la terapeuta infantil.

La psicóloga se mostró preocupada por el incremento de casos del trastorno de estrés postraumático, un padecimiento cada vez más frecuente en la atención clínica de la psicología infantil.

Por ese motivo, Araujo recomendó concientizar sin infundir miedo al menor sobre los cuidados que debe tomar para la vuelta a clases.

“Todos esos aspectos, dependiendo de la edad del niño, se tiene que sensibilizar para que desde casa se le dé el ejemplo y se le enseñe”, puntualizó. Con esto, informó que los niños que mayor tolerancia presentan al cubrebocas son los de 4 a 6 años, mientras que los de 9 a 11 lo aguantan menos. Por ello hizo un llamado a que las escuelas se involucren en la tarea de sensibilización a los menores, con ello habría una mayor seguridad dentro del aula consideró. La doctora Eva Araujo sentenció “lo que le está doliendo a los niños es la no socialización con sus pares, con sus iguales. Necesitan ir a la escuela”.

Isabel Sánchez expuso que el regreso a clases es una situación compleja. “Si bien es cierto que la virtualidad no es la herramienta más pedagógica y genera una serie de dificultades de aprendizajes, puede ser que el regreso a clases presenciales, con todas las limitantes de recursos, gestión, planeación y un largo etcétera no resulten en una mejora sustancial en la calidad de los aprendizajes”.

Expresó que el sistema económico vigente prioriza lo inmediato debido a que “han obligado a la presencialidad en los trabajos, por lo que muchas familias, donde se ven en situaciones complicadas a la hora de resolver las tareas de cuidado de las infancias y las labores domésticas”.

Las prisas y un tema complejo

Sánchez propuso hacer una pausa en esta coyuntura para repensar los contenidos y la forma de la enseñanza, ya que “tampoco fuimos capaces de asumir la función de la escuela durante la pandemia como un espacio de reflexión para cambiar los contenidos por actividades que condujeran a las infancias a solventar las dificultades emocionales y cognitivas que el aislamiento conlleva aun que esto implicara ‘perder’ el ciclo”, dijo la psicóloga social.

A pesar de ello, Sánchez consideró que el regreso a las escuelas es inminente, “tendremos que buscar la manera de disminuir al máximo la posibilidad de contagio en las infancias, donde cada vez más se presentan casos de gravedad”.

Dentro de las medidas sugiere una vuelta escalonada sujeta al semáforo epidemiológico, además, se mantenga opcional y voluntario. Del mismo modo comentó sobre el esfuerzo que implicará para el personal docente “esperemos que la presencialidad brinde a las infancias el confort tan esperado de la escuela, no solo como el centro de aprendizaje, sino como espacio central en el desarrollo, a través de la interacción con sus pares y con sus docentes”.

El llamado de Unicef

Desde abril del 2021, Unicef México sostiene que la reapertura de escuelas es algo prioritario que el Gobierno debe atender. Han estimado “25.4 millones de alumnos y alumnas de educación básica y 5.2 millones de estudiantes de educación media superior siguen sin asistir a la escuela luego de que estas cerraran como medida de mitigación para prevenir contagios de covid-19.

Ha pasado ya más de un año, lo que ha impactado a niñas, niños y adolescentes no solo en el aprendizaje, sino en su salud mental, su acceso a alimentos nutritivos o en el aumento del ciberacoso”.

Además de ello el organismo intergubernamental señala una serie de riesgos asociados al cierre prolongado de las escuelas, como la interrupción de los aprendizajes, una mayor deserción escolar, daño en el desarrollo de la personalidad, incremento en la violencia contra niños, niñas y adolescentes, proliferación del ciberacoso, mala nutrición y una afectación en el correcto bienestar físico y psicoemocional.

