Condicionan aceptación de respiradores

Ciudad de México.- El Instituto Mexicano del Seguro Social condicionó la aceptación de los 2 mil 500 ventiladores comprados a la empresa Levanting Global Servicios a que el equipo cumpla con las especificaciones para tratar a pacientes graves por Covid-19.

Zoé Robledo, director del Instituto, defendió la decisión de realizar la compra a través de una adjudicación, pero pidió esperar a que el equipo llegue a México.

No hemos pagado un peso de esos ventiladores, ¿cuando los pagaría? Cuando me los pongan en el País y nosotros los podamos ver, verificar si son los que necesitamos y entonces adelante, pero decir que hemos comprado caro

"En el momento en el que ve si son los que necesitamos y a partir del incremento del precio del dólar (...) y si son los que necesitamos por la parte técnica y tienen verificación están aquí en el País hacemos la verificación de cómo están en el resto del mundo, a partir de estos criterios y los compraríamos, pero debemos primero de verlos. Ahí sí, hasta no ver no creer y hasta no tener no pagar".

Por otro lado, el funcionario dio a conocer que actualmente se explora un esquema para que las clínicas en los estados puedan rentar los respiradores a pequeños nosocomios que no están operando, porque son establecimientos pequeños o de "turismo médico".

Detalló que el IMSS cuenta actualmente con 120 hospitales para la reconversión a la atención de Covid-19, aunque la meta es llegar a un total de 184 instalaciones.

"Ese es el número de ventiladores con los que contamos el día de hoy, que llegan a ser cerca de 3 mil 500 ventiladores funcionando con consumibles, personal, una toma de oxígeno, no se trata nada más de tener el equipo", indicó.

"Y tenemos varias estrategias, una de ellas es la reconversión hospitalaria para utilizar toda la capacidad, otra de reparar ventiladores que en algunos casos que no tenían consumibles y eso significa que no los puedes usar, otros tener una pieza descompuesta y los tenemos todos en un taller en Michoacán recomponiéndose".