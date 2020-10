Condón femenino ayuda a las mujeres a tomar el control de su sexualidad

El condón femenino, tal como el condón masculino, sirve para el control natal ya que crea una barrera que impide la llegada del espermatozoide al óvulo y también como método de protección ante enfermedades de transmisión sexual (ETS). Sin embargo, el condón femenino podría no ser tan eficaz como el condón masculino para evitar las ETS. Los condones femeninos se utilizan introduciéndolo dentro de la vagina de la mujer.

El condón femenino está fabricado de poliuretano o nitrilo y se componen de dos anillos, uno en cada extremo; el anillo de mayor diámetro se ajusta sobre el cuello uterino y menor permanece por fuera de la vagina y cubre la vulva. Los condones femeninos también pueden ser utilizados de manera anal para evitar el contagio de las ETS por esa vía, de esta manera podrían ser usados por personas de cualquier género.

Este tipo de condones puede ser comprados en farmacias convencionales y son útiles para que las mujeres puedan también tener el control de la natalidad, incluso si su pareja no desea usar condón masculino.

Los condones femeninos o llamados condones internos tienen una eficacia del 79 por ciento para prevenir embarazos o infección de ETS, lo que significa que 21 de cada 100 personas que usan este tipo de condón para planificación familiar, quedan embarazadas cada año. En caso de querer mas eficacia, las mujeres pueden optar por métodos como dispositivo intrauterino (DIU) y implantes.

Para mejorar la eficacia del condón femenino y prevenir tanto embarazos como enfermedades, lo recomendable es seguir correctamente las instrucciones que generalmente se exponen en el empaque del condón y dejarlo puesto el tiempo que dura la relación sexual. Asegúrate de que el condón esté colocado correctamente en la vagina o en el ano antes de que haya contacto genital de piel a piel.

Lo que no es recomendable es el uso del condón interno y del condón masculino al mismo tiempo ya que la fricción entre ambos materiales con los que están fabricados podrían romper uno u otro. Cada tipo de condón está diseñado para usarse solo, y duplicarlos no da una mayor protección. Un condón usado correctamente es lo adecuado, sin importar el tipo de condón que uses.

También debes tomar en cuenta que tener contacto sexual bajo el influjo de alcohol o drogas puede hacer que olvides el uso del condón o que este no se use de manera adecuada,

Como colocar el condón femenino:

Revisa la fecha de vencimiento en el paquete y, luego, ábrelo cuidadosamente.

El condón interno ya viene lubricado, pero puedes agregar más lubricante si lo deseas.

Si vas a usar el condón en tu ano, quítale el anillo. Si vas a usarlo en tu vagina, déjale el anillo.

Relájate y ponte en una posición cómoda. De pie con un pie sobre una silla, recostada o en cuclillas, con algunas de las favoritas.

Si vas a usarlo en tu vagina, aprieta los lados del aro interno en el extremo cerrado del condón y deslízalo dentro de la vagina como si fuera un tampón. Empuja el anillo interno hacia adentro de tu vagina, lo más que puedas, hasta que llegue a tu cuello uterino.

Si vas a usarlo en tu ano, sólo tienes que empujarlo hacia adentro con tu dedo.

Asegúrate de que no esté torcido. Retira el dedo y deja que el aro externo sobresalga de la vagina o ano aproximadamente una pulgada (2,5 cm).¡Y listo!

Mantén el condón abierto mientras el pene o juguete sexual entra para asegurarte de que no se vaya hacia un costado entre el condón y tu vagina u ano.

Cómo retirar el condón femenino.