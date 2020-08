Conducta de la niñez puede ser afectada por Covid-19

México.- Durante esta pandemia por COVID-19, los niños y las niñas enfrentan esta situación desde sus hogares, en donde quizá han escuchado que «afuera hay un virus que está matando personas», lo que podría estar causando cambios y mal comportamiento en su conducta, entre otras situaciones, expuso Laura Hernández Trejo, maestra en Psicología y académica de la UNAM.

Durante la conferencia virtual «Estrategias para el manejo emocional de los niños», Hernández mencionó que la conducta de los menores se puede comparar con un iceberg: los pataleos, los gritos y las ganas de estar peleando son como ver apenas la punta, cuando en realidad un noventa por ciento está sumergido; al igual que este comportamiento, sin que los adultos se tomen una pausa para conocer la necesidad que está detrás de esta conducta, mencionó la experta: «Tal vez el niño está atravesando un momento de crisis, como es el que vivimos con este confinamiento, en el que continuamente necesita sentirse seguro porque ha escuchado o le hemos platicado que afuera hay un peligro, un peligro que no es tan concreto, sino saben que es algo con que las personas se contagian y es algo de lo que se pueden morir», mencionó.

Dependiendo de la edad del pequeño será el límite de la comprensión de la situación y de la información que nosotros le hayamos proporcionado, agregó.

Demostrar amor

Por tanto, los responsables de un menor deben cuestionarse si se siente seguro o amenazado, así como qué es lo que provoca esta percepción de amenaza.

Además, es importante ir acompañando al menor sin que los padres o los tutores coloquen sus propios miedos e historias personales. O bien la niña o el niño solo necesita una reafirmación de es querida/o, que uno está ahí para ella/él y que cuenta con sus padres, mencionó la conocedora en manejo del estrés parental: «Se llegan a calmar cuando les damos un abrazo, pero para eso nosotros tenemos que estar en la disposición de cachar que lo que necesita es esa cercanía física, que le recordemos verbalmente “te quiero”, “estoy aquí para ti”, “puedes contar conmigo”, “sí algo te preocupa, me lo puedes decir”», comentó.

Laura Hernández Profesión: psicóloga Trayectoria: es licenciada y maestra en Psicología por la Facultad de Psicología de la UNAM. Actualmente realiza estudios de doctorado en psicología y salud en esta misma institución, en la línea de investigación sobre intervención para el manejo del estrés parental. Diplomada en terapia de juego por el Injupi y en terapia cognitivo-conductual por el Incosame. Cuenta con capacitación para el manejo del estrés parental por la Universidad Louvain, Bélgica.

Por lo tanto, aconseja que los adultos sean menos reactivos y más bien brinden una respuesta acorde con la necesidad del niño, pues de lo contrario se puede dañar la autoestima del menor: «Si yo le grito todo el tiempo y para hacer indicaciones y para decirle que las cosas están bien o están mal estoy irritado, pues sí puede dañar el concepto que él va teniendo de sí mismo», pues siempre será importante lo que nuestros padres piensan de nosotros, destacó.

Por esos momentos en que como adultos llegamos a perder el control, la psicóloga recomendó que veamos hacia nosotros mismos, pues en este contexto de confinamiento mucha gente ya se siente cansada del encierro o tiene estrés porque quizá no tiene la oportunidad de realizar un buen desempeño laboral por atender a los menores en casa, además de las mismas tareas del hogar: «Sí yo me siento así, que se supone que tengo más herramientas, que soy un adulto, que tengo más experiencia en este mundo, pues ¿cómo se puede estar sintiendo ese pequeño que tengo aquí al lado? Entonces, si nosotros perdemos el control también, ¿qué les vamos a comunicar a ellos?», cuestionó.

Buscar su bienestar

En esta etapa de confinamiento, un factor importante para el buen desarrollo del menor es jugar. Mencionó que muchos padres reportan que sus hijos de entre 6 a 9 años de edad ya no juegan con juguetes, sino que están más conectados con las tabletas y las consolas, algo no muy positivo, porque es muy importante que los menores desarrollen su capacidad de imaginación por medio del juego. Otro factor es el movimiento, sobre todo para aquellos que viven en departamentos: «Aunque el niño brinque y salte en su cama, no es suficiente», por lo que es importante tratar de buscar el contacto con la naturaleza. Además de que cuando los pequeños llevan demasiado tiempo en aislamiento pueden llegar a sentir temor de salir, de contagiarse, agregó.

Otra necesidad es la de la conexión: necesitan que un adulto esté ahí, que es significativo para el niño y que le hagan saber que tienen momentos especiales, como las demostraciones de afecto en los que hay oportunidad de saber cómo se están sintiendo los pequeños, y para explicarles que el estrés, el enojo o la situación que vive el adulto no tiene que ver con ellos.

Además, que los menores tengan un buen descanso, un momento que tengan en el que no se hace nada. La adaptación del cuidador y la conexión son la clave; nutrir la inteligencia emocional, la magia del juego y mantener lo simple (no olvidarse de las cosas buenas que ya hacemos con los hijos) son puntos importantes para ayudar a nuestros hijos en esta inusual etapa.

Retos

Los casos de violencia familiar han ido en aumento a nivel nacional. Urgen políticas públicas para enfrentar esto, y lo que prevén académicas y activistas es que puede afectar más a mujeres y niños.