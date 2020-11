Confirman llegada a México de pruebas antigénicas para detectar covid-19

CDMX.- El Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológico publicará este viernes 6 de noviembre, de manera oficial los resultados de las evaluaciones de las pruebas antigénicas, que vienen a sumarse a las pruebas que se usan para identificar el virus Sars-Cov-2 o a las personas que padecieron de la enfermedad de Covid-19 en México, informó, José Luis Alomía Zegarra, director general de Epidemiología.

Desde Palacio Nacional y durante la conferencia diaria de Covid-19, explicó que estas pruebas antigénicas que están a punto de liberarse, por emitirse ya sus documentos de validación, al igual que la prueba PCR (la usada en este momento en México) también es un exudado nasofaríngeo, por lo que también lo que busca o trata de confirmar son proteínas virales de virus Sars-Cov-2 que estuvieran presente en ese exudado.

Dijo que esta prueba no tiene utilidad en pacientes asintomáticos, por lo que no ayuda a detectar portadores, por ello las personas en quienes se utilice deben de tener un máximo de 7 días o al menos un día de haber iniciado con la sintomatología.

Las pruebas antigénicas tienen además una sensibilidad que aún es variable, de hecho, mencionó que aún están en espera de los resultados finales de las pruebas aplicadas en México, en pacientes o personas mexicanas, pero la expectativa es que esta entre medio y alto dependiendo del ambiente o escenario en el que se tome la prueba, pero su especificidad sí es alta, por lo que ayuda de muy buena manera a confirmar casos de la enfermedad, detalló.

Por su parte, Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, pidió que no se confunda con el término prueba rápida.

“No confundir prueba rápida antigénica con las tradicionalmente llamadas pruebas rápidas que detectan anticuerpos. Cofepris había autorizado hasta el momento 10 pruebas rápidas de anticuerpos, pero hemos destacado que la Secretaría de Salud, no obstante, la autorización de Cofepris que es parte de la Secretaría de Salud, autorizó su uso para entidades privadas, la Secretaria de Salud no recomienda, no recomienda el uso de pruebas rápidas de anticuerpos”, dijo.

En cambio, si recomienda estas pruebas antigénicas que serán próximamente utilizadas para la vigilancia epidemiológica de la epidemia de Covid-19 en las distintas entidades federativas, agregó.

Puso en claro que estas pruebas antigénicas aún no están en México, que aún no tiene registro sanitario y que el proceso que seguirá es el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos “Dr. Manuel Martínez Báez” (InDRE), tendrá para este viernes un informe técnico sobre el desempeño diagnóstico de las pruebas rápidas antigénicas para que así en su momento, los fabricantes o sus representantes legales de estas pruebas soliciten la autorización sanitaria de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).