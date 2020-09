Consejos para el cuidado del bebé recién nacido

México.- Los bebés recién nacidos generan en los padres, sobre todo en los primerizos, muchas sudas sobre como deben ser los cuidados que se deben dar al bebé. Cuando los padres llegan del hospital con el nuevo bebé comienzan dudas habituales sobre como cortar las uñas, cuando hay que cortar el pelo, cuando usar la crema hidratante y hasta cada cuánto tiempo deben bañarse y otras más complejas como el cuidado del cordón umbilical.

Estos son algunos consejos que puedes seguir para el cuidado del bebé. Si tienes dudas, recuerda que siempre es mejor preguntar a un médico especialista y valerse de la experiencia de otros padres.

Sobre el cordón umbilical.

Este es quizá una de las dudas más frecuentes que tienen los padres al percibirla como una herida, sin embargo, algunos hospitales recomiendan únicamente usar alcohol de 70°, otros dicen que sólo agua y jabón, mientras que otros dicen que no hay que hacer nada. El cordón umbilical se seca (momifica) cuando deja de recibir flujo sanguíneo y se desprende al cabo de unos días. La Organización Mundial de la Salud recomienda cualquiera de las acciones anteriores y acudir al médico siempre y cuando se presente supuración o mal olor en la zona.

Qué ropa se usa en los primeros días

En este punto se debe tener en cuenta que los bebés vienen del útero, una lugar donde no estaba a temperatura tan alta como en el exterior por lo que se recomienda tener al bebé relativamente abrigado pero sin sobrepasarse, recuerda que está en un ambiente donde no puede pasar frío. Los bebés aún no tienen desarrollada al cien por ciento la capacidad de regular su temperatura corporal y tampoco tienen la suficiente cantidad de grasa corporal que también ayuda a proteger del frío. Si deseas saber si tu bebé tiene frío o calor, puedes tocar la zona del cuello o la espalda, con esto sabrás si está húmedo por el calor o se siente frío para que puedas actuar en consecuencia con la ropa debida.

La hora del baño

Otra de las dudas que surgen con frecuencia en los padres primerizos es la frecuencia con la que se deben bañar los bebés. A los bebés recién nacidos no es aconsejable bañarlos todos los días ya que este acto elimina bacterias necesarias para la salud del bebé y además reseca la piel. Lo recomendable es bañar al bebe cada tercer día y cuando no se bañe se debe hacer un lavado de la zona del pañal con agua y jabón. La temperatura del agua para el baño del bebé debe estar a 36 grados en donde haga frío, secar bien y no dejar humedad en los pliegues. Tan pronto como termine el baño deberás cambiarlo.

¿Crema hidratante?

Después de cada baño se recomienda usar un poco de crema sólo en caso de que el bebé lo requiera sobre todo cuando se presentan "peladuras" en la piel, que hasta cierto punto son normales entre los recién nacidos. Si optas por usar crema hidratante, pues aprovechar para dar un masaje al bebé y ayudarlo a relajarse y además esto puede incrementar el vínculo hacia el bebé.

Las uñas

A medida que el bebé crece llega el momento del primer corte de uñas, algo que sin duda es estresante para todos los padres, sean o no primerizos. No hay una edad mínima específica para el corte de uñas, este de debe hacer cuando haga falta, sobre todo cuando el bebé mueve con más frecuencia las manos y las uñas largas pueden llegar a provocarle arañazos en el cuerpo. Se recomienda el uso de una lima o tijeras de punta redonda, trata de hacer este corte cuando el bebé se encuentre tranquilo para evitar accidentes, sujeta muy bien su mano, esto es importante porque cualquier movimiento puede hacer que se corte donde no se debe.

El corte de pelo

Este corte se hace por estética, en los primeros meses el pelo del bebé suele caerse, sobre todo en la zona donde se la pasa la mayor parte del tiempo durmiendo. No existe una edad específica tampoco para el primer corte, pero debes considerar que el pelo definitivo del bebé comenzará a crecer luego de los seis meses.