Consejos para una primavera sin estornudos

Estados Unidos.- Aunque muchos estadounidenses ya están listos para celebrar el fin del invierno, los que sufren de alergias estacionales ya están temiendo a los estornudos, la sibilancia, la picazón en los ojos y el escurrimiento nasal que llegan con la primavera.

"Las alergias primaverales pueden ser difíciles de tratar, porque no todo el mundo es alérgico a las mismas cosas, aunque los síntomas tal vez se parezcan mucho", comentó el Dr. J. Allen Meadows, presidente del Colegio Americano de Alergias, Asma e Inmunología (American College of Allergy, Asthma and Immunology). "Hay algunos tratamientos realmente efectivos disponibles, pero lamentablemente no hay panaceas".

Saber que usted es alérgico es la clave para afrontar los síntomas de las alergias primaverales, anotó.

Su consejo es que vaya un alergólogo para averiguar a qué es alérgico y las formas más adecuadas de tratar sus alergias.

Entonces, prepárese. Comience a tomar sus medicamentos antialérgicos de dos a tres semanas antes del inicio previsto de los síntomas, recomendó en un comunicado de prensa del colegio. Esto hará que controlarlos resulte más fácil. Recuerde: el inicio de la temporada de alergias depende del lugar en que vive.

Si es alérgico al polen, tome medidas para mantenerlo fuera de su casa, coche y ropa, y también de su pelo, ojos y nariz. Mantenga cerradas las ventanas de su casa y de su coche en primavera. Tras estar al aire libre, quítese los zapatos cuando entre a casa y piense en lavar la ropa de inmediato para quitar el polen. Dúchese de noche antes de irse a la cama y asegure que su pelo no transfiera polen a su ropa de cama.

Algunas partes de Estados Unidos se ven más afectadas que otras, pero los pólenes de los árboles son malos en todas las regiones. Dicho esto, la investigación muestra que la fiebre del heno es más común entre los niños de los estados del sureste y del sur. Pero independientemente de su lugar de residencia, si es sensible al polen de los árboles o de las gramíneas, puede prever un aumento estacional en sus síntomas de alergia.

Si los fármacos de venta libre no funcionan, consulte al médico, aconsejó Meadows. La inmunoterapia (inyecciones o pastillas contra las alergias) es una de las mejores formas de gestionar las alergias, y un especialista en alergias puede recetarle el tratamiento adecuado para usted.