Consejos sobre coronavirus: Cómo eliminar el coronavirus de la ropa con detergente común normal

Mexico.- Especialistas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) indicaron que lavar la ropa de uso cotidiano con detergente normal es eficaz para eliminar el coronavirus, que se sabe hasta ahora, puede sobrevivir desde 24 hasta 48 horas en la ropa o en superficies similares.

Especialistas del IMSS recomendaron tambipen lavar la ropa con las indicaciones adecuadas de cada prenda y con eso sería suficiente para eliminar el virus.

Enrique Rojano Lastra, Jefe de la Unidad de Vigilancia Epidemiológica del Hospital General de Zona con Unidad Medicina Familiar (HGZ/UMF) No. 8 “Dr. Gilberto Flores Izquierdo”, señaló que no existe consenso sobre cuánto tiempo dura el coronavirus en las telas y diversos materiales.

Rojano dijo que los virus pueden caer en la ropa después de ser liberados al aire, pero sería necesario de una gran cantidad de ellos para que esto fuera una preocupación.

La ropa de un enfermo

Hizo énfasis en que cuando se trata de la ropa de una persona enferma o cuando se está en contacto directo con un enfermo, y para ello es recomendable usar guantes cuando se limpien las pertenencias y que se procure no sacudir las prendas.

De igual forma, el especialista sugirió separar la ropa de una persona enferma con COVID-19 con la del resto de los habitantes de la casa.

El simple hecho de dejar la ropa reposar un rato también reduce el riesgo, porque el virus se secará y se desintegrará.

Indicó que para quienes no trabajan en entornos de alto riesgo o que no entran en contacto con el virus, la evidencia disponible hasta ahora coincide en que no es necesario lavar la ropa después de regresar de viajes rutinarios al supermercado, la farmacia o caminar por la colonia.

“Quienes trabajan en hospitales u otros lugares donde es probable que haya una alta concentración del virus, se les aconseja cambiarse de ropa antes de volver a casa”, manifestó el doctor Rojano Lastra.

Enrique Rojano Lastra pidió a la población continuar con las medidas de sana distancia el uso de mascarillas y la higiene de manos. “Nunca hay que olvidar la importancia de la prevención”.

