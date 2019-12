Consumo empedernido de alcohol podría dañar al tejido cardíaco

México.- El consumo empedernido de alcohol podría dañar al tejido cardiaco, advierten unos investigadores.

Estudios anteriores han mostrado que el consumo empedernido de alcohol aumenta el riesgo de insuficiencia cardiaca, hipertensión, ataque cardiaco, accidente cerebrovascular y trastornos del ritmo cardiaco, pero ha habido pocos estudios sobre por qué plantea ese riesgo para la salud del corazón.

En este estudio, los investigadores analizaron tres indicadores sanguíneos del daño cardiaco en más de 2,500 adultos de 35 a 69 años, en la parte noroeste de Rusia.

De ellos, casi 280 estaban siendo tratados en un hospital por alcoholismo.

Los tres indicadores fueron de lesión cardiaca, estiramiento de la pared cardiaca e inflamación. Los adultos reportaron su propio consumo de alcohol.

En comparación con las personas que no tenían problemas con el alcohol en la población general, los pacientes hospitalizados tenían unos indicadores más de un 10 por ciento más altos de lesión cardiaca, una indicación más o menos un 47 por ciento más alta de estiramiento de la pared cardiaca, y unas probabilidades alrededor de un 69 por ciento más altas de inflamación.

En la población general, el marcador sanguíneo de estiramiento de la pared cardiaca fue un 31.5 por ciento más alto entre los bebedores empedernidos que entre los que no tenían problemas con la bebida, según el estudio. Se publicó en la edición del 18 de diciembre de la revista Journal of the American Heart Association.

"Una persona puede tener un daño cardiaco antes de que ocurran síntomas, lo que denominamos enfermedad cardiaca subclínica. Al medir el nivel de ciertas moléculas en la sangre, pudimos encontrar que los bebedores empedernidos son mucho más propensos a tener un daño cardiaco subclínico que las personas que consumen menos alcohol", señaló la autora del estudio, Olena Iakunchykova, candidata doctoral de la Universidad de Tromson, la Universidad del Ártico de Noruega.

Dijo que los resultados sugieren que los bebedores empedernidos crean unos niveles más altos de lo normal de inflamación, que se han vinculado con una variedad de problemas de la salud, incluyendo la enfermedad cardiaca.

"El estudio amplía lo que ya sabemos sobre las consecuencias de salud del consumo empedernido de alcohol", comentó Iakunchykova en un comunicado de prensa de la revista. "Ahora estamos estudiando imágenes de ultrasonido del corazón mientras late, para ayudarnos a identificar los tipos precisos de daño cardiaco asociados con un consumo de alcohol empedernido y nocivo".