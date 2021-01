Contagios de Covid-19 no dan tregua en las últimas semanas en México

México.- Desde hace algunos días, los aumentos de casos y muertes por Covid-19 justo al inicio del 2021 han preocupado a las autoridades de la salud en México.

Por mencionar algunas cifras de importancia, la Secretaría de Salud (SSA) del país reportaba 1 mil 235 defunciones el 13 de enero en el país, números similares se observaron solamente el 2 y 20 de junio del 2020; el 15 de enero también registró un total de 21 mil 366 casos nuevos, de la cifra más elevada desde que inició la pandemia en el país.

Se observó un incremento a cifras de más de mil muertes diarias los días 5, 8, 11 y 12 de enero en la base de datos de la UNAM para Covid-19 (arcgis.com), marcando, en suma, un aumento en la presentación de casos por día las últimas semanas.

El estado de Sinaloa también ha reportado un aumento de casos positivos a Covid-19 en la penúltima semana, mostrando un aumento de 5.29 casos positivos por cada 100 mil habitantes, con respecto a la antepenúltima semana, según datos tomados al 15 de enero.

Expertos mencionan a Debate que la población debe tomar conciencia y mantener las medidas sanitarias, ya que el coronavirus no va a desaparecer, aunque haya un proceso de vacunación vigente.

Los contagios continuarán en 2021

Cristóbal Cháidez Quiroz, investigador y director del Laboratorio Nacional para la Investigación en Inocuidad Alimentaria, mencionó a Debate que el aumento de las cifras de casos y muertes asociadas a Covid-19 en los primeros días del mes de enero del 2021 obedecen a las actividades que la población sostuvo en los días cercanos a Navidad y fin de año, cuando la gente viajó y se reunió para festejar con familiares, extendiendo con ello el virus del SARS-CoV-2. Cristóbal comentó que durante este año el virus continuará esparciéndose y seguirá un comportamiento similar a lo ya observado, es decir, seguirá adaptándose a sus hospederos humanos y contagiándose por las vías ya conocidas, por ejemplo, por contacto directo de persona a persona y con superficies contaminadas.

Si bien, el arribo de vacunas al país y luego a Sinaloa le da a la población un buen inicio de año, Cháidez mencionó que aún falta mucho para cantar victoria contra el coronavirus.

La guía de recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) acerca de la inmunización con la vacuna de Pfizer-BioNTech, la que se administrará a los mexicanos, observa que la vacuna requerirá de la aplicación de dos dosis, la segunda al mínimo de los 21 días luego de la aplicación de la primera.

Las investigaciones revelaron que alrededor del doceavo día después de recibir la primera dosis, la vacuna ya es eficaz; pese a esto, se requiere de aplicar un refuerzo para activar de manera substancial la inmunidad contra el coronavirus, esperándose que esta inmunidad se conserve activa durante algunos meses, según relata la OMS.

El doctor Cháidez Quiroz comentó que «las personas que se están vacunando hoy de esas nueve mil vacunas que llegaron al estado se deben seguir cuidando», no deben confiarse y sentirse seguras en cuanto lo hayan hecho, pues hay que esperar que se active la inmunidad; además, aún se estudia qué tanto nos durará el beneficio de la protección después de la segunda dosis. Habrá que estar atentos al respecto.

Gran parte de la población no se vacunará

Habría que recordar también que el objetivo de estas primeras dosis repartidas a la población es reducir la tasa de mortalidad en México, dijo Cháidez, ya que se dará prioridad a las personas vulnerables, como son las personas con enfermedades crónicas y los adultos mayores, lo que también ayudará a reducir la saturación de hospitales. Cristóbal expresó que la propuesta de casi todos los países es vacunar al final a los jóvenes y, por lo pronto, no vacunar a los niños y adolescentes menores de 16 años.

Al respecto, la OMS menciona que es debido a que no se han hecho suficientes pruebas en esta población y por la escasa cantidad de suministros con que se cuenta actualmente.

El microbiólogo Cristóbal Cháidez Quiroz expuso que, en el caso de nuestro país, si acaso será hasta el próximo año que se pongan las vacunas a los niños, y que si somos optimistas y todo va bien con los suministros, a finales de este año ya se haya vacunado a gran parte de la población joven. Para Cháidez, lo anterior significa que el virus seguirá circulando entre la población que no tenga vacuna en los meses subsecuentes.

Según los datos de la Secretaría de Salud, dicha población es, hasta ahora, la más favorecida contra el virus y la que menos complicaciones muestra, recordando que a pesar de ello, ningún grupo de edad está exento de enfermar y, por diferentes causas, llegar a padecer la Covid-19 de manera grave.

Inmunidad de grupo tardará

Para Cristóbal, está por verse cómo nos va a los sinaloenses y mexicanos en lo que viene de este año.

El especialista en microbiología ambiental dijo que pareciera que ha aumentado la sensación de falsa seguridad en las personas, en parte motivada por la llegada de la nueva vacuna a nuestro país; sin embargo, Cháidez reiteró su creencia de que todavía en México estaríamos cortos en el número de vacunas para este año, pero no va a ser porque las autoridades no lo quieran hacer, sino que se están haciendo vacunas para todo el mundo y eso requiere del suministro de muchos materiales, y es probable que algunos meses la producción no sea la suficiente. Recalcó que, conforme más personas se vayan vacunando, la inmunidad de rebaño se irá construyendo, "pero el virus no va a desaparecer, eso hay que dejarlo muy claro, no desaparecen los virus. Yo este año sería precavido de decir que sí se va a lograr una inmunidad de rebaño en México", dijo.

El comportamiento difunde el virus

Por otra parte, en opinión del catedrático y sociólogo Isaac Tomás Guevara Martínez, el comportamiento confiado de la población que se ha conservado durante la pandemia también propiciará los contagios.

Nunca se ha visto un estricto respeto de las normas que ha impuesto la Secretaría de Salud, si no, los efectos de la pandemia habrían sido distintos. El comportamiento de la población, reitera, tanto en la cotidianidad como en las festividades, «la gente no se cuida», lamentó Guevara.

Agregó que, de haberse cuidado, ahora en 2021 se estaría en condiciones más favorables para reabrir actividades, tal y como ansían comerciantes, en especial el ramo restaurantero, que ya ha hecho protestas en la Ciudad de México, por ejemplo, recordó Tomás. Sin embargo, en su opinión, la población continúa relajada y facilita la movilidad del virus.

Interconexión favorece contagios

Para Guevara, esperar que la gente se comporte diferente y se discipline para evitar contagios, en esta época es algo muy difícil porque se conjuntan dos aspectos: en primer lugar, se tiene una cultura de "no tener cuidado", la gente no mide consecuencias y no se activó en la población una precaución que se debió tener con la magnitud de evento que representa la pandemia, es decir, "no hay una cultura de sanidad, pensamos en que todo tiene una solución, pensamos que nada es irremediable más que la muerte y, pues sí, efectivamente, lo que precisamente nos dimos cuenta a lo largo de los meses es que la gente ha estado muriendo y para eso no hay remedio", comentó; el segundo aspecto que Guevara destacó es que vivimos en un mundo globalizado, donde ya es difícil aislar a las personas, a las comunidades, poblaciones o países y realmente distanciarlos unos de otros, por ello es natural observar cómo el virus ha viajado y seguirá viajando con las personas.

Por su parte, Cristóbal Cháidez agregó que realmente la única defensa que siempre ha tenido la población es la prevención —continuar con las medidas de higiene y la sana distancia—, y que eso seguirá vigente ahora en todo el mundo, aun con una campaña de vacunación activa.

Regulaciones internacionales

Si bien, autoridades sanitarias, como la OMS, tienen sus recomendaciones para la prevención, que incluye el cómo realizar viajes, diversos organismos internacionales han creado sus propias reglas.

Tal es el caso de la Comisión Europea, que ha estado continuamente lanzando recomendaciones y restricciones de viajes, según sea el estado epidemiológico de los lugares o países de salida o destino.

Al respecto, el microbiólogo Cristóbal Cháidez contó que es algo que también se hace en países como Estados Unidos de manera individual, que ya actualmente el país del norte planteó que será necesario entregar una prueba negativa de PCR para obtener permiso de cruzar la frontera, "esto aun cuando ya hayan sido vacunados", destacó el doctor Cháidez, ya que se sabe que no es posible obtener una inmunidad inmediata luego de vacunarse.

Cabe mencionar que México actualizó en octubre del 2020 el "Aviso preventivo de viajes internacionales por pandemia COVID-19 causada por SARS-CoV-2", a través de la Unidad de Inteligencia Epidemiológica y Sanitaria (UIES) de la Dirección General de Epidemiología.

Las vacunas se reformularán

Las personas seguirán moviéndose y el virus también, en esto están de acuerdo el doctor Tomás Guevara y Cristóbal Cháidez.

Este último dijo que otro reto que tiene la humanidad es la mutación del coronavirus pues, siendo un virus RNA, muta más sus proteínas de superficie, y que por ello es probable que la vacuna se tenga que reeditar con el paso del tiempo.

Según Cristóbal, no se espera que eso vaya a pasar ya este año con el coronavirus, pues la vacuna actual es eficiente para las mutaciones actuales, pero sí habrá que estar vigilantes, "va a haber tiempo para reformular la vacuna, que es lo que se ya se hace con la influenza. Todos los años hay una nueva vacuna de influenza y está asociada a la mutación que el virus de la influenza realiza. El virus respiratorio SARS-CoV-2 hará lo mismo en algún momento y tendremos que reeditar la vacuna", finalizó.

Seguridad

Las vacunas seguras y eficaces van a suponer un cambio radical en la pandemia, pero en el futuro cercano deberemos seguir llevando cubrebocas, manteniendo una distancia de seguridad, evitando aglomeraciones y aplicando las medidas sanitarias (OMS, 2021).

439 mil vacunas y 725 más arribaron recientemente a México. Estas serán dirigidas a diferentes estados de la República para vacunar al personal de la salud y luego a la población vulnerable (SSA, 2021).

Inmunidad de rebaño

El término "inmunidad colectiva", también llamada "inmunidad de grupo" o "de rebaño", es una protección indirecta contra una enfermedad infecciosa que se consigue cuando una población se vuelve inmune, ya sea como resultado de la vacunación o de haber presentado la infección con anterioridad (OMS, 2021).