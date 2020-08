Contaminación aérea como otro medio de contagio de la Covid 19

México.- Recientemente, la Organización Mundial de la Salud (OMS) añadió la propagación aérea del coronavirus como otra forma de contagio de la COVID-19, siendo que a principios de la pandemia esta no había sido considerada.

Hasta marzo del presente año, en un análisis realizado en China, que incluyó 75 465 casos de COVID-19, no fue notificada transmisión aérea; sin embargo, recientemente, alrededor de 200 científicos de todo el mundo han hecho presión al organismo de salud internacional mediante una petición realizada a través de un artículo encabezado por la investigadora Lidia Morawaska, de la Universidad de Oxford: «Es tiempo de abordar la transmisión aérea de la COVID-19», en el cual los investigadores solicitan a la comunidad internacional tomar en cuenta que el virus puede viajar por el aire para llevar a cabo más medidas de protección para la población.

En una entrevista para EL DEBATE, la doctora Nohelia Castro del Campo, experta en microbiología ambiental, comentó sus razones para considerar la ruta aeromicrobiológica como otra forma de transmisión del SARS-CoV-2 y la importancia del uso de cubrebocas adecuados para la prevención de la infección por este virus.

Aire como factor de transmisión

La aeromicrobiología estudia los microorganismos que pueden ser encontrados suspendidos en el aire, de manera que una ruta aeromicrobiológica de contagio de agentes patógenos se refiere a los procesos que suceden para que un microorganismo o agente patógeno, como los virus, puedan pasar desde un ser vivo, una superficie, el suelo o el agua, a las corrientes aéreas, para ser desplazado en bioaerosoles de un punto A hacia un punto B, comentó Nohelia Castro del Campo, doctorada en Ciencias por la Universidad de Arizona, citando el capítulo cinco del libro Microbiología ambiental, de Ian L. Pepper.

La también docente e investigadora ilustró que los bioaerosoles son partículas que pudieran contener los virus y los microorganismos provenientes de seres vivos o del ambiente, y que son despegadas o levantadas por el aire, siendo así transportadas a puntos inclusive muy lejanos de su punto de origen.

Partículas virales

De acuerdo con Nohelia Castro, el éxito del contagio por esta vía dependerá de muchos factores. Por una parte, las partículas virales del coronavirus son sumamente pequeñas, miden nanómetros, por lo que son muy ligeras.

En ese sentido, sería muy fácil que sean arrastradas vía aérea al estar inmersas no solo en las gotículas de saliva, sino también en los bioaerosoles, que son mucho más pequeños.

En caso de ocurrir lo anterior en un lugar cerrado o sin corriente de aire, el bioaerosol no tendrá muchas oportunidades de viajar lejos, pero podrá suspenderse en un lapso de minutos a horas, dependiendo de la partícula, y encontrar así un organismo al cual infectar. Sin embargo, si el lugar posee corrientes aéreas generadas, por ejemplo, por aires acondicionados, estas serán arrastradas desde un individuo que habla, tose o estornuda, hasta otro que pueda ser alcanzado por el flujo de aire cargado de virus.

En los lugares al aire libre, la ventaja que hay es que si los bioaerosoles llegan a salir de un hospedero, podrían enfrentarse a las condiciones ambientales adversas que pueden favorecer la desecación y la degradación del virus, debido a agentes como el calor o la radiación solar, o bien las partículas virales pueden ser depositadas en el suelo, donde podrían quedar inactivas.

Pese a lo anterior, Nohelia Castro expresó que no se eliminan las posibilidades de que el virus transportado por el aire llegue a un hospedero, en especial si hay mucha proximidad entre una persona y otra, como puede ocurrir en los lugares recreativos, los parques o la playa cuando están atestados de personas, entonces la cercanía hace viable que el virus sea trasmitido de una persona a otra: «La proximidad de una persona y otra es lo que facilita el contagio, aun cuando se hallen al aire libre. Si hay alguien que está hablando próximo a mí, sí es posible que el virus me llegue, pero dependerá además de si me encuentro a favor de alguna corriente de aire, pues eso permitirá que el virus se transporte y me alcance por impacto», expuso.

Además de las razones antes mencionadas por la especialista, para considerar la transmisión por aire, añadió que hay pruebas de que las corrientes de aire pueden transportar partículas con microorganismos, desde metros a miles de metros, incluso aquellos que no se trasmiten vía aérea, que son microorganismos miles de veces más grandes que un virus, y sin embargo pueden ser llevados por las corrientes de aire, como los bioaerosoles que se generan en las plantas tratadoras de agua y que permiten el transporte de microorganismos patógenos en kilómetros alrededor de su localización, además ya hay estudios en animales que demuestran que el virus de la COVID-19 se puede trasmitir por aerosoles. «Para mí, la vía aérea es una vía viable para la transmisión del coronavirus», recalcó.

Mencionó también que las barreras físicas pueden ser de utilidad a la hora de prevenir; destacó el uso de cubrebocas, que aun cuando haya debate de la funcionalidad de aquellos más comunes, porque no retienen todas las partículas virales, comentó que sí ofrecen protección, pues son capaces de atrapar las partículas de virus embebidas en las gotas y microgotas de saliva, y que se puede considerar usar cubrebocas más eficientes como el N95 si se desea mayor protección.

Esencial adecuar lugares de trabajo

A la Dra. Nohelia Castro, con años de experiencia en la investigación de la microbiología ambiental, le preocupa que las personas tengan poca conciencia, ya que expresa que existe información adecuada y pertinente sobre la enfermedad y sus modos de contagio: «Debemos atender las recomendaciones de salud, quedarnos en casa, el lavado de manos, el uso de cubrebocas. La verdad, es que la información ha sobrado por todas las vías, periódico, radio, televisión», dijo.

En este sentido, sugirió que ante la inevitable reapertura de los diversos giros comerciales para la reactivación de la economía en la nueva normalidad, es importante que las personas tomen responsabilidad, ya que la reapertura es necesaria porque no hay economía que pueda soportar tanta inactividad: «Hay muchas familias de Sinaloa, de México y el mundo que viven al día o son pequeños empresarios y sus negocios han venido abajo por la inactividad. La realidad es que no podemos regresar en un mismo día a la realidad que teníamos anteriormente. Yo creo que tenemos que ser muy responsables e ir dosificando el regreso de las actividades», sostuvo.

Comentó que es necesario que las empresas y las instituciones hagan un análisis para ir viendo las adecuaciones que se tienen que hacer en sus instalaciones e infraestructura.

Sugirió necesario poner estaciones sanitarias que permitan tener acceso a gel antibacterial, a caretas, cubrebocas al personal y colaboradores, así como revisar la estructura de las instalaciones de ventilación y la distribución del personal, para disminuir la transmisión vía aérea del coronavirus en los lugares de trabajo.

Acciones para disminuir contagios

Por otro lado, la investigadora llamó a ejercer responsabilidad a los dueños de empresas y comercios para que eviten conglomeraciones en lugares como los cines, restaurantes o supermercados, y se monitoree el número de personas que entran, ya que actualmente no todos lo hacen.

La académica apeló también a la responsabilidad individual para que en esos mismos lugares y en zonas recreativas, como playas y balnearios, las personas eviten las multitudes y se alejen si el lugar está muy atestado: «Sí necesitamos regresar a una nueva normalidad, pero lo tenemos que hacer con compromiso y con responsabilidad de cuidarnos y cuidar a los demás, porque es precisamente por esta falta de responsabilidad que se ha visto un incremento en el número de contagios cuando las autoridades han permitido la reapertura de actividades; ha ido de la mano, se han abierto actividades, y días después se ve un alza en la curva de contagios», lamentó.

Señala que las nuevas infecciones desgraciadamente no quedan en un caso más, sino que las tasas de mortalidad de México han sido rebasadas respecto a lo esperado, y las más afectadas son las personas vulnerables en casa, con enfermedades crónicas y los adultos mayores.

Aerosoles

Las gotitas respiratorias son de un tamaño de cinco a diez micrometros de diámetro, mientras que las gotitas que miden menos de cinco micrometros de diámetro se denominan núcleos de gotitas o aerosoles (OMS, 2020).

Estudios

La OMS tiene conocimiento de otros estudios que han evaluado la presencia de ARN de este virus en muestras tomadas del aire, pero cuyos resultados todavía no han sido publicados.

Gotitas con virus en el aire

Gracias a la física del aire exhalado y la física de fluidos, se han generado hipótesis sobre posibles mecanismos de transmisión del SARS-CoV-2 a través de aerosoles. Estas teorías sugieren lo siguiente: varias gotas respiratorias generan aerosoles microscópicos (<5 µm) al evaporarse, y que la respiración normal y la conversación resultan en aerosoles exhalados.

Por lo tanto, una persona susceptible podría inhalar los aerosoles e infectarse si contienen el virus en cantidad suficiente para causar la infección.

Sin embargo, aún se desconoce la proporción de núcleos de gotitas exhaladas o de gotitas respiratorias que se evaporan para generar aerosoles y la dosis infecciosa de SARS-CoV-2 viable requerida para causar infección en otra persona, pero se han estudiado modelos para otros virus respiratorios donde esto es posible; y también se han realizado diversos estudios que demuestran que las personas producen aerosoles al toser, hablar o estornudar. Aunque puede ser variable entre individuos, acercan al hecho de que el contagio por esta vía puede ser posible, aun cuando no está del todo demostrado para SARS-CoV-2 en humanos (OMS, 2020).

Datos en animales

El SARS-CoV-2 se transmite de manera eficiente a través del contacto directo y a través del aire (por gotas respiratorias o aerosoles) entre hurones, en los que la infección aparece entre uno a tres días y tres a siete días después de la exposición, respectivamente (Mathilde Richard y col., 2020)