Continúa atención obstétrica en el IMSS Jalisco durante contingencia por coronavirus

Jalisco.- El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Jalico indicó que se sigue prestando el servicio obstétrico durante la pandemia de coronavirus, el cual se presta con diversas estratégias para que sea segura e integral a pesar de la pandemia de coronavirus.

El coordinador auxiliar del Segundo Nivel de Atención, Antonio Corona Montero, explicó que todas las urgencias de este tipo son atendidas en los hospitales de la dependencia, tanto al interior del estado como en la zona metropolitana de Guadalajara, excepto el Hospital General de Zona (HGZ) No. 14, que no cuenta con el servicio de obstetricia.

“Si no es una urgencia, sino una cirugía electiva (cesárea programada), las intervenciones se llevarán a cabo en el HGZ No. 89, a donde se derivan también las pacientes adscritas a los dos hospitales destinados a la atención del COVID-19: los Hospitales Generales Regionales (HGR) No. 46 y 110”, informó.

En caso de que una paciente tenga síntomas sospechosos de COVID-19, se atenderá en la unidad a la que llegue si el caso es urgente, y posteriormente será derivada al HGR No. 46. En caso de ser una cesárea programada, la futura madre será derivada directamente a dicho nosocomio, mismo que cuenta con áreas especiales para este fin.

“El protocolo de atención para pacientes obstétricas con sospecha o diagnóstico de COVID-19 es el mismo para otros pacientes: habitación aislada (sin familiares), uso obligatorio de cubrebocas, sanitización de áreas, incluido quirófano, uso de Equipo de Protección Personal (EPP) por parte del personal de salud, y hospitalización en caso de que la persona continúe con síntomas de moderados a graves. De lo contrario se da el alta para recuperación en domicilio”, finalizó.

