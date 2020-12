Contra el resfriado: la guayaba tiene más vitamina C que la naranja

La vitamina C se ha recomendado de manera recurrente para la prevención de síntomas graves de las enfermedades respiratorias, sobre todo en la época invernal.

Generalmente se asocia a la naranja como una de las fuentes más ricas de vitamina C, sin embargo, existe otra fruta que puede contener más de esta sustancia: la guayaba.

La vitamina C favorece al funcionamiento adecuado del sistema inmunológico ayudando a la creación de glóbulos rojos que ayudan a la lucha contra agentes infecciosos. (Lee también: La vitamina C debe tomarse a esta hora para que sea absorbida por el cuerpo)

La vitamina C también tiene propiedades antioxidantes por lo que ayuda a la prevención del cáncer, estas propiedades también ayudan a mantener el cabello y la piel sanos.

La vitamina C, ciertamente no puede prevenir la aparición de las enfermedades, sí ayuda a prevenir la compilación de los síntomas respiratorios.

La guayaba ha demostrado tener más vitamina C incluso que la naranja, esta fruta puede contener hasta cinco veces más vitamina C, cada 100 gramos de guayaba aportan 228.3 miligramos de vitamina C.

Dentro de las otras frutas que también tienen más vitamina C que la naranja se encuentran el kiwi, el pimiento rojo, el perejil y las coles de Bruselas.

Además de ser un ingrediente vital para reforzar el sistema inmunitario, la vitamina C es útil para:

Formar una proteína importante utilizada para producir la piel, los tendones, los ligamentos y los vasos sanguíneos

Sanar heridas y formar tejido cicatricial

Reparar y mantener el cartílago, los huesos y los dientes

Ayudar a la absorción del hierro

La vitamina C es uno de muchos antioxidantes. Los antioxidantes son nutrientes que bloquean parte del daño causado por los radicales libres.

Los radicales libres se producen cuando el cuerpo descompone el alimento o cuando usted está expuesto al humo del tabaco o a la radiación.

La acumulación de radicales libres con el tiempo es ampliamente responsable del proceso de envejecimiento.

Los radicales libres pueden jugar un papel en el cáncer, la enfermedad del corazón y los trastornos como la artritis.

La vitamina C también se puede encontrar en las siguientes frutas:

Melón cantalupo

Frutas y jugos de cítricos

Mango

Papaya

Piña

Fresas, frambuesas, moras y arándanos

Sandía o melón

Las verduras que son las mayores fuentes de vitamina C incluyen:

Brócoli, coles de Bruselas y coliflor

Pimientos rojos y verdes

Espinaca, repollo, nabos verdes y otras verduras de hoja

Papa o patata blanca y la dulce (camote)

Tomates y su jugo

La vitamina C se puede obtener de una dieta balanceada, sin embargo, cuando la deficiencia es alta, se puede agregar al cuerpo a través de la suplementación adecuada. No se han registrado efectos adversos por el consumo de vitamina C ya que esta no puede almacenarse en el cuerpo y se expulsa a través de la orina, sin embargo, no se recomiendan cantidades superiores a 2,000 mg/día. Las dosis tan altas pueden llevar a malestar estomacal y diarrea.

Tampoco son recomendables las dosis altas de suplementos de vitamina C no se recomiendan durante el embarazo. Estas pueden llevar a una escasez de vitamina C en el bebé tras el alumbramiento.