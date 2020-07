Coronavirus: Cómo ir de manera segura a los restaurantes durante la pandemia

Estados Unidos.- Ir a un restaurante era un asunto rutinario, pero ahora muchos sienten miedo ante la idea de ir a comer en una sala llena de desconocidos con la cara al aire.

A medida que los confinamientos estatales aumentan y decrecen, ¿qué tan seguro es ir a su restaurante favorito?

Hay cierto riesgo, pero con unas precauciones adecuadas, podrá disfrutar de su comida con un riesgo más bajo de exposición al coronavirus, afirman los expertos.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de EE. UU. preferirían que las personas ordenen comida para llevar o para entregar, ya que sigue siendo la forma más segura de minimizar la exposición a otras personas.

Pero si está harto del encierro y tiene que salir, la segunda opción más segura es elegir un restaurante con un comedor al aire libre, planteó el Dr. Leonard Mermel, director médico de epidemiología y control de las infecciones del Hospital de Long Island, en Providence.

Todo el mundo tiene que quitarse la máscara para comer, y si está bajo techo en un restaurante con una ventilación mala, tendrá un mayor riesgo de respirar el coronavirus que una persona enferma exhale, advirtió Mermel.

Al aire libre, si alguien tose, se diluye rápidamente en el aire de exteriores, por ejemplo con una brisa leve... Comer al aire libre es en general más seguro que comer bajo techo, por ese motivo

También puede preguntar sobre la política de licencias por enfermedad y la cobertura de seguro de un restaurante antes de hacer una reserva, añadió Mermel. Es más probable que le sirva una persona sana si el restaurante paga a los trabajadores para que se queden en casa si están enfermos.

"Algunas personas tienen dudas, y aunque se sientan enfermas o tengan una tos ligera van a trabajar porque, si no van, no cobran. Eso es un problema si se va a tener mucho contacto con muchas personas más, sobre todo si esas personas no usan máscaras, como la gente que come en un restaurante", dijo Mermel.

Afuera o adentro, debe asegurarse de mantener una separación de al menos 6 pies (2 metros), enfatizan los CDC.

También es buena idea preguntar por adelantado si los camareros usan máscaras, y si las máscaras son de grado médico, agregó Mermel.

"En la comunidad científica creemos que la mayor parte de la transmisión es de respiración a respiración", comentó Mermel. Las máscaras son clave para proteger a los clientes de cualquier germen respiratorio que los camareros pudieran tener.

Por ese motivo, a Mermel le preocupan menos los objetos que uno pudiera tocar en un restaurante.

Las medidas en los restaurantes

Los restaurantes que toman unas medidas de precaución adecuadas (como limpiar los menús entre los usos o usar menús desechables, desinfectar de forma continua las pantallas táctiles y los dispositivos de pago) deberían poder casi eliminar el riesgo de contraer la COVID-19 mediante el tacto, apuntó Mermel.

"Si alguien tosió mientras tenía un menú frente a la cara y las gotitas de la tos cayeron por todo el menú, y no se limpió, se le quitó a la persona y se le entregó a otra en la próxima mesa y si esa persona lo toca y entonces toca su boca, ojos o nariz, entonces sí, es posible que en ese caso ocurra una transmisión", dijo Mermel.

Los CDC también recomiendan utensilios desechables, pero Mermel dijo que si los platos y los cubiertos "pasan por un lavaplatos caliente, no me preocupa. Me preocupan más los menús u otras cosas que se deben limpiar con regularidad entre un cliente y otro".

Por último, no olvide el rol que usted tiene en la prevención de la propagación de la COVID-19. Use una máscara cuando no esté comiendo, mantenga el distanciamiento social en todo momento en el restaurante, y si está comiendo con otras personas, asegúrese de sentarse lejos de las personas que no vivan con usted, recomiendan los CDC.

