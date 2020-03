Coronavirus: ¿Qué es una cuarentena?

Ante la veloz propagación del coronavirus en el mundo, muchos países han decidido tomar medidas drásticar para contenerlo, tales como declarar estado de emergencia, cerrar sus fronteras y poner a su población bajo cuarentena.

Algunos de los países que han intentado frenar la expansión del COVID-19 con cuarentena han sido China, Italia, España, Perú, Japón, Francia, Venezuela, Uruguay y El Salvador, y en algunos la medida ha resultado efectiva, logrando disminuir el número de contagios. ¿Pero qué es una cuarentena?

¿Qué es una cuarentena?

El término cuarentena es utilizado en la medicina para aislar a personas que padecen una enfermedad contagiosa, su objetivo es evitar se propague el virus al no tener contacto físico con ninguna otra persona.

Es decir, que una persona bajo cuarentena permanecerá aislada durante un tiempo determinado para evitar que contagie a otras personas, frenando así la propagación del virus.

Foto: AFP

¿Cuánto dura?

Si bien la palabra cuarentena se refiere al número 40, en el caso del COVID-19 se ha establecido un aislamiento de 14 días, pues la Organización Mundial de la Salud (OMS) sostiene que en la mayoría de los casos el periodo de incubación del coronavirus es de 1 a 14 días.

¿Cómo se aplica la cuarentena?

Básicamente una persona bajo cuarentena debe permanecer aislada durante el tiempo establecido, en este caso dos semanas, lo que significa que no puede acudir al trabajo, escuela, lugares públicos o mantener contacto físico con otras personas.

La cuarentena puede ser voluntaria, cuando una persona decide aislarse socialmente para evitar contagiarse o contagiar a otros, o impuesta por las autoridades como una medida para frenar la propagación del virus.

Foto: AFP

¿A quiénes se pone bajo cuarentena?

Las principales personas que deben ser puestas en cuarentena son los pacientes que presenten síntomas de COVID-19. Sin embargo, como parte de las medidas para detectar los casos a tiempo, la medida se extiende también a personas que hayan realizado recientemente viajes al extranjero, especialmente países donde hay casos confirmados.

Sin embargo, cuando la fase de contingencia avanza y ya no es posible contener el brote aislando a pacientes, las autoridades decretan cuarentena a la población en general, por lo que la gran mayoría de los ciudadanos permanecen en sus viviendas, trabajan desde casa, cierran negocios que no sean de artículos de primera necesidad, etc. Esta es una de las medidas más drásticas y a la vez una de las más eficaces para contener la expansión del virus.