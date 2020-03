Coronavirus: así es como los pacientes describen la fiebre

México.- Desde su aparición en diciembre de 2019 a la fecha muchas personas han superado la enfermedad y han dado testimonio de lo que se siente al tener fiebre por COVID-19 que son fiebre, tos seca y dificultad para respirar en casos graves.

Una mujer que ha sobrevivido al coronavirus en Estados Unidos indicó que la fiebre es de los síntomas más fuertes del COVID-19, tal como indicó una mujer sobreviviente a la candena estadounidense CBS.

Se siente como el infierno. He tenido gripe antes, ni siquiera es comparable. La fiebre es tan alta que alucina", dijo. "Todavía tengo fiebre, pero está bajando lentamente

Dijo la mujer a la cadena de televisión norteamericana, agregó que tuvo fiebres mientras el virus duró en su sistema. La tos también es un síntoma persistente en el cuadro clínico de los pacientes con coronavirus que se ha presentado en el 80 por ciento de los pacientes.

La dificultad respiratoria está vinculada a casos graves y son quienes requieren atención médica inmediata. Otras personas, aunque pocas, pueden tener diarrea pero los casos de personas con este tipo síntomas es menos grave.

La mujer dijo que luchó contra la enfermedad por un periodo de dos semanas.

"Cuatro días después (de desarrollar los síntomas) estaba en un punto en el que no podía levantarme de la cama", dijo. “Dije: 'Siento que me enviaste a casa a morir' y dije: 'Apenas puedo moverme y no puedo respirar. No puedo recuperar el aliento", agregó al mujer a la CBS.