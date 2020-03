Coronavirus: cómo puede este virus hacerte daño

Estados Unidos.- Se ha propagado a lo largo de todo el globo en apenas unos meses, enfermando a cientos de miles, pero el nuevo coronavirus tiene la dudosa distinción de no ser en realidad un organismo vivo, señalan los biólogos.

"Los virus no se consideran vivos, como clase, yo los llamo pseudovivos", comentó Eric Mendenhall, profesor de ciencias biológicas de la Universidad de Alabama, en Huntsville.

"Requieren un anfitrión para tan solo comenzar a funcionar. Pero como usan ADN o ARN para transmitir información a la próxima ronda de virus que la célula produce para ellos, están sujetos a los mismos principios de evolución y selección que los organismos vivos", explicó en un comunicado de prensa de la universidad.

"Usualmente, un virus entra en la célula a través de una proteína que nuestras células tienen en la superficie. COVID-19, y antes el SRAS [el síndrome respiratorio agudo y severo], usan una proteína llamada ECA2, que se encuentra en la superficie de las células de nuestros pulmones, garganta y tracto digestivo", apuntó Mendenhall.

Los coronavirus pertenecen a una categoría de virus que en general infectan a mamíferos y aves. Antes de que apareciera COVID-19, había apenas seis que podían infectar a los seres humanos.

"Cuatro provocan síntomas leves, como un resfriado", apuntó Mendenhall. "El SRAS fue bastante famoso en 2003, pero creo que no se ha visto desde 2004, y el SROM [síndrome respiratorio de Oriente Medio], que también es letal y que se encuentra en los camellos y en las personas pero no se propaga mucho, así que no es un gran problema. Entonces, COVID-19 es el séptimo coronavirus, y por mucho el más letal".

Es difícil decir por qué COVID-19 es tan altamente contagiosa

"Pero que sea un virus nuevo para nosotros podría tener un rol, ya que es la primera vez que nuestro sistema inmunitario lo ve, y por tanto no tenemos anticuerpos listos para defendernos", explicó Mendenhall.

Los virus no se pueden propagar a menos que las personas los ayuden, y las personas pueden parar la propagación al lavarse las manos y distanciarse socialmente.

"Si no lo transmite, el virus llega a un callejón sin salida en su pseudovida", añadió Mendenhall.