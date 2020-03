Coronavirus en México; detectan 5 casos sospechosos en Nuevo León

Nuevo León.- El Gobierno estatal informó que existen cinco casos sospechosos de coronavirus en Nuevo León, todos en fase de diagnóstico.

Manuel González, Secretario General de Gobierno, dijo que el Estado seguirá los protocolos para confirmar o descartar estos casos de coronavirus, de los que no proporcionó mayor información.

Dijo que en las próximas horas la Secretaría de Salud podrá dar mayor información al respecto.

"El Secretario de Salud nos dio información de lo que se piensa hacer, y vamos a seguir los protocolos", expresó.

"Son cinco casos sospechosos de coronavirus en Nuevo León, no confirmados, y vamos a estar en ese tenor... no quisiera (abundar), no es mi campo".

Preparación ante la llegada

Previniendo la llegada del coronavirus a la entidad, el gobierno de Nuevo León anunció el pasado 26 de feberero que se adquirieron 250 trajes especiales para personal médico que constan de mameluco impermeable, guantes dobles de látex, googles y mascarillas protectoras N95, y tienen un costo estimado de 2 mil pesos.

Salud Nuevo León presenta trajes médicos para atender casos de coronavirus.

"Es un traje completo impermeable y desechable, doble guante de látex, debe de existir una cinta protectora que cubra el guante sobre la bata, tiene una mascarilla N95, googles y una toallita para limpiarse los guantes ya que se los vayan a retirar, también tenemos toallitas con alcohol y bolsa donde van a colocar el traje cuando lo vayan a desechar", dijo en su momento el Secretario de Salud en el Estado, Manuel de la O Cavazos.

En el momento del anuncio de la compra de trajes invitó a la población a mantenerse informada por las vías oficiales para evitar cualquier situación que pudiera alarmar a la comunidad; y a seguir manteniendo las medidas básicas de higiene como lo son el lavado frecuente de manos, uso de gel antibacterial y toser o estornudar utilizando el ángulo interno del brazo o un pañuelo desechable.