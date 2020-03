Coronavirus en México: mapa y casos por estado 28 de marzo

México.- En México las autoridades de sanitarias del la Secretaría de Salud del Gobierno Federal siguen instando a la población a tomar las medidas precautorias necesarias para evitar el contagio y la propagación del nuevo coronavirus SARS-CoV-2, causante de la enfermedad COVID-19, entre las medidas de precaución se encuentran el mantener distancia social, no saludar de mano o beso, lavarse las manos constantemente, no salir de casa si no es enteramente necesario.

El país contabiliza ya 717 casos de enfermedad por coronavirus al sumar 132 casos más que el día anterior y 12 decesos, se tienen en investigación casos sospechosos en diferentes entidades de la República Mexicana.

Los casos positivos por por estado de enfermedad COVID-19 en México se distribuyen de la siguiente manera:

Ciudad de México: 107

Jalisco: 77

Estado de México: 70

Nuevo León:64

Puebla: 51

Yucatán: 36

Guanajuato: 31

Quintana Roo: 29

Querétero: 23

Tabasco: 21

Baja California: 20

Aguascalientes: 19

San Luis Potosí: 19

Veracruz: 17

Michoacán: 16

Coahuila: 14

Hidalgo: 12

Oaxaca: 11

Baja California Sur: 9

Sinaloa: 9

Sonora: 8

Chiapas:7

Durango: 7

Guerrero: 7

Chihuahua: 6

Tamaulipas: 6

Nayarit: 5

Morelos: 4

Tlaxcala: 4

Zacatecas: 4

Campeche: 2

Colima: 2

Mapa de coronavirus en México.

Las defunciones se registran de la siguiente manera:

Ciudad de México: 5

Jalisco: 3

San Luis Potosí: 2

Durango: 1

Michoacán: 1

Christian Arturo Zaragoza Jiménez, director de Información Epidemiológica, informó que la mayoría de las muertes, 83 %, son hombres; 89 % del total de casos se mantiene en sus casa con medidas de tratamiento ambulatorio y el restante 11 % ha requerido de hospitalización.