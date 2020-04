Coronavirus: medicamento oral detiene el avance del virus

Estados Unidos.- Investigadores de The University of North Carolina at Chapel Hill encontraron un nuevo medicamento antiviral oral que podría ayudar en el tratamiento de la enfermedad Covid-19 causada por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2. El medicamento, llamado EIDD-2801, es prometedor para ayudar a reducir el daño pulmonar, de acuerdo a ensayos realizados en ratones y que pronto pasará a ensayos clínicos en humanos.

Este medicamento, cuando se usa como profiláctico, puede prevenir lesiones pulmonares graves en ratones infectados. EIDD-2801 es administrado por vía oral; se puede tomar como una píldora y se puede absorber adecuadamente para viajar a los pulmones.

Los resultados del estudio más reciente del equipo fueron publicados en línea el 6 de abril por la revista Science Translational Medicine . El documento incluye datos de células pulmonares humanas cultivadas infectadas con SARS-CoV-2, así como de ratones infectados con los coronavirus relacionados SARS-CoV y MERS-CoV.

William R. Kenan Jr., profesor de epidemiología Ralph Baric y sus colegas están trabajando en el laboratorio de Mark Denison, Edward Claiborne Stahlman, profesor de pediatría en el Vanderbilt University Medical Center, y con George Painter , director ejecutivo del Sin ánimo de lucro Drug Innovation Ventures en Emory y director del Instituto Emory para el Desarrollo de Medicamentos también participan en el estudio.

Cuando se administra como tratamiento 12 o 24 horas después del comienzo de la infección, EIDD-2801 puede reducir el grado de daño pulmonar y la pérdida de peso en ratones. Se espera que esta ventana de oportunidad sea más larga en humanos, porque el período entre el inicio de la enfermedad por coronavirus y la muerte generalmente se extiende en humanos en comparación con los ratones.

En comparación con otros posibles tratamientos con COVID-19 que deben administrarse por vía intravenosa, EIDD-2801 puede administrarse por vía oral en forma de píldora. Además de la facilidad de tratamiento, esto ofrece una ventaja potencial para el tratamiento de pacientes menos enfermos o para la profilaxis, por ejemplo, en un hogar de ancianos donde muchas personas han estado expuestas pero aún no están enfermas.

Puedes leer el artículo completo de The University of North Carolina at Chapel Hill aquí.