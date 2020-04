¿Coronavirus se puede contagiar a través del sexo?

Estados Unidos.- Hoy en día, no nos podemos abrazar ni darnos las manos sin arriesgarnos a infectarnos con el coronavirus, pero una nueva investigación encuentra que el coito sexual quizá sea seguro.

Los investigadores analizaron muestras de semen de 34 hombres de China, en promedio un mes tras su diagnóstico con casos de COVID-19, la enfermedad que provoca el coronavirus, entre leves y moderados.

Las pruebas de laboratorio no detectaron el coronavirus en las muestras de semen, y no hubo evidencias del virus en los testículos de los hombres, según el estudio, que se publicó en una edición reciente en línea de la revista Fertility and Sterility.

Aunque este pequeño estudio sugiere que las probabilidades de transmisión sexual del coronavirus son remotas, no fue un estudio suficientemente abarcador como para descartar la posibilidad por completo, anotaron los investigadores.

"El hecho de que en este estudio preliminar de tamaño reducido parezca que el virus que provoca la COVID-19 no aparece en los testículos ni el semen podría ser un hallazgo importante", señaló el coautor del estudio, el Dr. James Hotaling, profesor asociado de urología especialista en fertilidad masculina en University of Utah Health.

"Si una enfermedad como la COVID-19 fuera sexualmente transmisible, esto tendría importantes implicaciones para la prevención de la enfermedad, y podría tener graves consecuencias para la salud reproductiva a largo plazo de un hombre", comentó en un comunicado de prensa de la universidad.

Además de tener un número bajo de pacientes, otra limitación del estudio fue que ninguno estuvo gravemente enfermo con la COVID-19, anotaron los autores.

"Quizá un hombre enfermo de gravedad con la COVID-19 tenga una carga viral más alta, lo que podría conducir a unas mayores probabilidades de que el semen se infecte. Simplemente, ahora mismo no tenemos la respuesta", señaló Hotaling.

"Pero saber que no encontramos ese tipo de actividad entre los pacientes de este estudio que se recuperaban de formas entre leves y moderadas de la enfermedad es tranquilizador", añadió.

Y a pesar de los hallazgos, Hotaling advirtió que el contacto íntimo de cualquier forma puede aumentar al riesgo de propagar el coronavirus a través de la tos, los estornudos y los besos.

También advirtió que algunas personas infectadas no tienen síntomas y parecen estar sanas, pero de cualquier forma pueden transmitir el coronavirus a los demás.

