Cosas que no sabías que aumentan el colesterol

El colesterol alto es una posibilidad real para cualquier persona, desde un pequeñito de 12 años, hasta una mujer adulta. ¿A qué se debe? A una gran variedad de razones, incluyendo: genes, historial familiar y lo que comes día con día. Pero, además de esto, hay otras razones por las que podrías elevar tu colesterol sin darte cuenta. Y tomando en cuenta que ésta es una condición que podría provocarte, la muerte, es súper importante que sepas cómo cuidarte.

Ciertas enfermedades

Según WebMD, ciertas enfermedades pueden elevar tu riesgo de colesterol alto. Éstas incluyen: hipotiroidismo, enfermedad renal crónica y algunas enfermedades hepáticas.

Historial familiar

Si tu historial familiar indica que tienes predisposición a colesterol alto… tendrás la misma predisposición genética. Desafortunadamente no hay forma de ganarle a los genes, pero no quiere decir que has perdido la guerra. Es súper importante que, en caso de perder una batalla, luches con mayor fuerza en otras.

Mala dieta

Existen factores de riesgo externos y modificables que aumentan la probabilidad de que alguien desarrolle lípidos elevados, como una dieta deficiente. Es decir, la ingesta excesiva de carbohidratos refinados, azúcares agregados y grasas saturadas.

Inactividad

Tener un estilo de vida sedentario puede incrementar tu riesgo de colesterol alto. Si tienes que pasar casi todo el día en una oficina, busca la oportunidad de salir al menos una vez a caminar. Y, de ser posible, levántate cada media hora y estírate cuando puedas.

Ciertos medicamentos

Algunos medicamentos incrementan los niveles de triglicéridos y disminuyen los niveles del buen colesterol (HDL). Éstos incluyen: diuréticos tiazídicos, betabloqueantes, estrógenos y corticosteroides.

Fumar

El cigarro es malísimo para tu salud en general, pero nuevos reportes incluyen que además puede incrementar tu riesgo a tener niveles altos de colesterol. ¿Necesitas más razones para dejar este mal vicio?

Tu edad

Cuando las mujeres entran en la menopausia, su colesterol va a incrementarse, así que es súper importante mejorar su dieta y activarse un poco más.

Foto: Pixabay