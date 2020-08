Covid-19 México | 09 de agosto: Suman 52,298 muertes y 480,278 contagios

Ciudad de México.- La Secretaría de Salud notificó este domingo 52 mil 298 muertos y 480 mil 278 personas infectadas por Covid-19, al sumar 4 mil 376 nuevos casos y 292 fallecimientos reportados en el país. Con ello, México se mantiene entre los diez países con más casos de coronavirus en el mundo, en donde lo encabezan los países de Estados Unidos y la India.

Las autoridades sanitarias informaron que se tienen 526 mil 911 pacientes que dieron negativo a la prueba de laboratorio; 84 mil 506 personas sospechosas acumuladas y un millón 091 mil 695 personas que pertenecen al grupo de personas estudiadas por personal de las unidades del sector salud.

¡Ya estás suscrito a las alertas de noticias! Ahora puedes configurar las notificaciones desde la campana

Ricardo Cortés Alcalá, director general de Promoción de la Salud de la Ssa dijo que puede haber más casos de contagios y fallecimientos en casa por Covid-19, que no registra el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, que puede tratarse de pacientes que no se le tomó la muestra y en otros casos de fallecimientos que no se dieron cuenta de que el deceso se debió por al virus SARS-CoV-2 (coronavirus).

Suman 52 mil 298 muertos por Covid-19 en México. | Especial

Recomendó que las personas sospechosas en espera de resultados, que son los 84 mil 506 casos, en estos momentos deben de avisar con aquellos que tuvieron contacto en las últimas semanas, así como aclaró que quienes están en este grupo y presentan mayores complicaciones están recibiendo oxigeno en un hospital y bajo vigilancia médica.

Este domingo inicia la semana 31 se van a contabilizar todos los casos que se registraron en la tercera semana de julio, con lo que se conocerá con mayor precisión que en México se mantiene la tendencia de disminución lenta de la pandemia con menores contagios hasta el corte de julio.

Se han recuperado 322 mil 465 pacientes de Covid-19 en México. | Especial

En la semana 31 (26 de julio al 1 de agosto) se reporta un descenso importante de contagios de - 21 %, con base a los casos ya confirmados y sospechosos de coronavirus de los estados y un aumento de 3 % de los pacientes recuperados de la enfermedad, que hasta este 9 de agosto ya suman 322 mil 465 pacientes que lograron vencer al virus.

En las estadísticas que muestra la Secretaría de Salud (Ssa) se precisa un descenso de -58 de defunciones, pero de acuerdo a datos estimados por la dependencia se podría tener la cantidad de 54 mil 266 defunciones estimadas en México.

De acuerdo a los datos estimados de casos confirmados y de la pandemia activa, los responsables de la estrategia de contención de la pandemia en el país llegan a las cifras de 518 mil 231 casos estimados de Covid-19 y 43 mil 547 personas infectadas activas, que sería el 8 %, el motor de transmisión de la enfermedad actualmente en México.

Un total de 12 mil 547 camas están ocupadas con pacientes Covid-19 en México. | Especial

Respecto a la disponibilidad de camas, el funcionario federal señaló que disminuyó la demanda de camas de pacientes con algunas complicaciones por Covid-19 a un 40 % ( 12 mil 547 camas ocupadas). Del total de 30 mil 998 camas que existen en todos los estados están disponibles 18 mil 451 para pacientes con Covid-19. Los estados con mayor demanda de camas en esta modalidad son Nayarit que está en un 72 % y Nuevo León al 69%.



Tres mil 708 camas con ventilador están ocupadas en hospitales. | Especial

En cuanto al indicador de camas con ventilador, explicó que están ocupadas tres mil 708 (36%) y 6 mil 647 se encuentran disponibles para pacientes graves de un total de 10 mil 355 camas que este día reportan los hospitales. Los estados con mayor ocupación de camas con ventilador mecánico son Colima 66 %, Nuevo león 65 % y Baja California 48%.

Te puede interesar:

AMLO rinde homenaje a víctimas de Covid-19 con un minuto de silencio

Buscan disponer de Canal del Congreso para el programa "Aprende en Casa"

Clima hoy 09 de agosto: Tormenta tropical Elida provocará fuertes lluvias esta noche en México