Covid-19 México | 10 de julio: Suman 34,191 muertes y 289,174 contagios

Ciudad de México.-De acuerdo a las cifras actualizadas de Covid-19 en México suman ya 34 mil 191 decesos, 289 mil 184 personas contagiadas y 177 mil 097 pacientes se han recuperado de la enfermedaddel virus SARS-CoV-2 (coronavirus), de los cuales en este día se reportaron 665 fallecimientos y 6 mil 901 personas infectadas, informó la Secretaría de Salud mediante el portal coronavirus.gob.mx.

Asimismo, este viernes se cuentan con 29 mil 627 casos activos, que representan a las personas que pueden contagiar la enfermedad. Se añade que se suman 81 mil 838 casos sospechosos acumulados.

¡Ya estás suscrito a las alertas de noticias! Ahora puedes configurar las notificaciones desde la campana

Por su parte en la conferencia vespertina realizada en Palacio Nacional, el doctor Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud externó su preocupación de lo que ocurre en los estados por el desconfinameinto y reapertura demasiado rápida que se está realizando, que no se cuide el orden, no se cumplan las medidas sanitarias, no se mantenga la sana distancia y tampoco se involucre a la población, ante las barreras de comunicación que existen con los gobiernos locales, que incluye estados y municipios con sus habitantes.

López-Gatell llamo a los gobiernos estatales y locales ha cumplir con responsabilidades unidos con la federación, y evidenció que en muchos estados no se ha logrado cumplir con la reconversión hospitalaria.

De acuerdo a las estadísticas de la dependencia, han resultado negativo a la prueba de este virus 344 mil 283 pacientes.

Se considera que de acuerdo a los casos confirmados de Covid-19, se plantea que hay 328 mil 703 casos positivos estimados y 36 mil 054 defunciones estimadas.

De los pacientes con coronavirus, el 29.51 % están hospitalizados y el 70.49 % corresponden a pacientes ambulatorios.

Entre las principales comorbilidades principales encontradas en las personas infectadas son hipertensión (19.96 %); obesidad (19.28 %); diabetes (16.26 %) y tabaquismo (7.54 %).

Te recomendamos nuestro nuevo sitio soyvida.com donde encontrarás temas de hipertensión, diabetes, depresión y obesidad.

Te puede interesar:

Sugieren alianza con hombres para erradicar violencia hacia mujeres

Madres son golpeadas y detenidas al exigir justicia en Guanajuato

OMS advierte sobre desconfinamientos apresurados en países como México