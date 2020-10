Covid-19 México | 19 de octubre: Suman 86,338 muertes y 854,926 contagios

Ciudad de México.- La Secretaría de Salud (Ssa) reportó en el día 142 de la "Nueva normalidad" 3 mil 699 nuevos casos de Covid-19, elevando la cifra total de personas infectadas a 854 mil 926. Este lunes, se suma 171 nuevas defunciones ligadas al virus que se incrementan a 86 mil 338 muertes y que colocan a México en el cuarto lugar a nivel mundial con más fallecimientos.

De una estimación de 977 mil casos del nuevo coronavirus SARS-CoV-2, autoridades calculan que 40 mil 830, que son el 4% conforman la epidemia activa por presentar síntomas en los últimos 14 días; aunque se precisa que han resultado negativo a esta enfermedad un millón 24 mil 804 personas.

El director general de Epidemiología de la Secretaría de Salud, José Luis Alomía Zegarra acompañado del subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell informó este 19 de octubre que de acuerdo con las estimaciones oficiales apenas se presentó un 1% menos de casos confirmados.

En la actualización del universo de casos sospechosos de estar contagiados de Covid-19, indican que hay 176 mil 742 personas sospechosas de portar el virus, de las cuales no se cuenta con una muestra para hacerles una prueba; 97 mil 627 sospechosas de las cuales no hay posibilidad de tener un resultado, pues sus muestras no llegaron a un laboratorio o fueron rechazadas por sus características y solamente 33 mil 886 casos tienen posibilidad de obtener un resultado de laboratorio.

Hasta este lunes de la semana de vigilancia epidemiológica 43 se han estudiado a 2 millones 187 mil 985 personas por la enfermedad, y de este grupo el 40 por ciento dieron positivo al nuevo coronavirus.

La Secretaría de Salud reporta 86 mil 338 fallecimientos acumulados por Covid-19 en México. | Especial

Alomía dijo que se tienen entidades con signos claros de rebrote de Covid-19 ante el crecimiento de casos que se han presentado en estas últimas semanas, pero aclaró que se encuentra lejos del pico de la primera ola de contagios de la pandemia que fue de 53 por ciento. Destacó que se mantiene el seguimiento para determinar si esta situación se presenta en otras entidades federativas.

El doctor José Luis Alomía, director de Epidemiología confirma los rebrotes de Covid-19 en algunas entidades de México. | Especial

Hasta el momento, comentó el funcionario federal que se tienen ocho entidades federativas con rebrotes y se espera posiblemente que en la semana se podría sumar otros estados.

La cifra de personas recuperadas sigue en aumento en México y se ubica en 623 mil 494, quienes ya no presentan síntomas de coronavirus y se determinó que ya se habían curado de la enfermedad.

Solamente 399 defunciones sospechosas por Covid-19 tienen posibilidad de resultado a la prueba de laboratorio. | Especial

En este día se presentó el universo de defunciones en el país y se precisa que se tienen confirmadas 86 mil 338 por Covid-19; 399 decesos sospechosos con posibilidad de resultado; 19 mil 344 defunciones sospechosas sin muestra y 4 mil 15 fallecimientos sospechosos sin posibilidad de resultado, que dan un total de 101 mil 96 muertes.

El tablero del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) del mapa de los casos confirmados de Covid-19 reporta que el 23.13 por ciento de los pacientes han requerido hospitalización y 76.87 por ciento se clasifican como pacientes ambulatorios (en su casa), es decir, el primer indicador sigue con la tendencia a disminuir y el segundo se ha incrementado.

La estadística del portal de Conacyt señala que los casos confirmados de coronavirus corresponden a:

48.50 % mujeres

51.50 % hombres

Los pacientes confirmados presentan las comorbilidades principalmente: