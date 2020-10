Covid-19 México | 20 de octubre: Suman 86,893 muertes y 860,714 contagios

Ciudad de México.- Ante la confirmación de signo de rebrote temprano de Covid-19 en ocho estados, la Secretaría de Salud (Ssa) informa este 20 de octubre que el número de muertos por coronavirus llega a 860 mil 714 en México, en tanto que los casos confirmados alcanzan los 860 mil 926. Este martes se reportan la cifra de 555 defunciones ligadas a este virus SARS-CoV-2 y 5 mil 788 nuevos infectados de esta enfermedad.

Los casos sospechosos con posibilidad de resultado a la prueba de detección mediante el método PCR llegaron a 39 mil 680; mientras que los sospechosos sin posibilidad de resultado sumaron 97 mil 100 y los sospechosos sin muestra nasofaríngea 177 mil 346. Asimismo, resultaron negativo a la prueba un millón 32 mil 997.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Hugo López-Gatell presentó el reporte epidemiológico y señaló que se han estudiado a 2 millones 207 mil 837 personas por presentar síntomas de la enfermedad, de los cuales el 41 por ciento dieron positivo a Covid-19 hasta la semana 43 de vigilancia epidemiológica.

El funcionario federal insistió este martes en el uso de cubrebocas para evitar el contagio de la enfermedad, que puede obligadas las personas mesiante sanciones administrativas o el uso de la fuerza, pero en México se optó en no abusar del poder público ante la polatización que existe en la sociedad de este país y no violentar los derechos humanos. En un ambiente crispado no es conveniente el uso de la policía, agregó.

Asicende a 860 mil 714 contagios acumulados de Covid-19 en México. | Especial

López-Gatell recordó que se cambio a nuevas disposiciones en el "Nueva normalidad", pero no significa que no se cumplan las medidas sanitarias hasta el día 143, porque en octubre que los rebrotes de Covid-19 se pueden estar concretando como se advirtió en mayo.

Con la actualización de datos, México se mantiene como el décimo país que más casos confirmados y en la posición cuarta de más muertes por la pandemia de Covid-19 a nivel mundial, de acuerdo al tablero de datos recopilados por la Universidad Johns Hopkins.

Los contagios de Covid-19 se incrementó en un 4 por ciento en México. | Especial

Las estimaciones de contagios ascienden a 996 mil 989 personas, cifras que las autoridades sanitarias obtienen con base a los casos confirmados, que son 860 mil 714 y aplicando el porcentaje de positividad de los casos reales, se considera la existencia de 43 mil 226 casos activos, que son el 4 por cuento y que constituyen el motor de la pandemia en México en los últimos 14 días.

Este 20 de octubre apenas se presentó un 4% más de casos confirmados, que se atribuye a los brotes en las ocho entidades del país, que aumentarán en la semana.

La cifra de personas recuperadas se indica a 627 mil 584, quienes ya no presentan síntomas de coronavirus y se determinó que ya se habían curado de la enfermedad.

Se tienen confirmadas 86 mil 893 defunciones en México. | Especial

En este día se presentó el universo de defunciones en el país y se precisa que se tienen confirmadas 86 mil 893 por Covid-19; 443 decesos sospechosos con posibilidad de resultado; 10 mil 370 defunciones sospechosas sin muestra y 4 mil 20 fallecimientos sospechosos sin posibilidad de resultado, que dan un total de 101 mil 96 muertes.

López-Gatell comentó que el máximo de defunciones se presentó en la semana 28 con 5 mil 283 y al corte de la semana 41 se tiene 2 mil 121 muertes con una reducción de 60 por ciento.

Un aumento de ocupación de camas generales se presenta en México por el rebrote temprano de contagios de Covid-19. | Especial

Las camas generales presentan un aumento de demanda a consecuencia de los brotes tempranos de coronavirus con una ocupación de 31 por ciento; en tanto que las camas con ventilador están en un 26 por cuento de ocupación a nivel nacional.

En el análisis presentado por la Secretaría de Salud, este martes se aclaró que la ocupación máxima de camas fue de 18 mil 223, pero al corte del 19 de octubre se tiene una ocupación de 11 mil 604, es decir, una disminución de 36 por ciento,

El mapa de casos confirmados de Covid-19, de acuerdo al tablero del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) reporta que el 23.09 por ciento de los pacientes han requerido hospitalización y 76.91 por ciento se clasifican como pacientes ambulatorios (en su casa).

La estadística del portal de Conacyt señala que los casos confirmados de coronavirus corresponden a:

48.52 % mujeres

51.48 % hombres

Los pacientes confirmados presentan las comorbilidades principalmente:

19.01 % hipertensión

17.60 % obesidad

15.06 % diabetes

7.28 tabaquismo