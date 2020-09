Covid-19 México | 20 de septiembre: Suman 73,493 muertes y 697,663 contagios

Ciudad de México.-México está muy cerca de alcanzar la cifra de las 700 mil personas enfermas de Covid-19, y en este domingo la Secretaría de Salud (Ssa) informó que se contabilizan 697 mil 663 casos confirmados, 73 mil 493 muertes y se han recuperado 499 mil 302 pacientes. Al conteo diario de casos se agrega la cifra de 79 mil 155 casos sospechosos de tener el virus Sars-Cov-2 (Coronavirus).

En el día 113 del inició de la “nueva normalidad”, Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud indicó que en este día se incorporán 3 mil 542 nuevos casos confirmados y 235 decesos por Covid-19. En cuanto a la aplicación de las pruebas PCR a los pacientes que presentan síntomas similares a esta enfermedad, se precisan que dieron negativo 809 mil 373 personas de un total de un millón 586 mil 191 personas que han sido estudiadas por los laboratorios.

Alertó que la posibilidad de rebrote de contagios, pese a que en siete semanas se ha presentado una disminución importante de casos. Las variables para que se revierta el descenso de la pandemia es la movilidad de personas y la interacción que se tienen ante el desconfinamiento. Consideró que es indispensable abrir las actividades ante la afectación económica y solamente queda atender las medidas sanitarias, porque no hay una fórmula única para evitar los rebrotes.

La cifra de 73 mil 493 muertes se han registrado por Covid-19 en México. | Especial

La pandemia activa está concentrada en 33 mil 709 personas contagiadas en los últimos quince días y que representa el 5 % del total de casos que suman 729 mil 985, de acuerdo a los casos estimados, con una reducción importante de la pandemia de 24%.

Se añade una disminución de 60% de fallecimientos por esta enfermedad (la más grande durante la pandemia), así como un 3% de pacientes que han logrado recuperarse de coronavirus. Las cifras estimadas de la pandemia calculan la cifra de 73 mil 170 muertes por Covid-19 que posiblemente se pudieron haber registrado en el país.

Un total de 33 mil 709 pacientes de han logrado recuperar de Covid-19 en el país. | Especial

Del millón 586 mil 191 personas, López-Gatell menciona que han resultado positivo el 37% de los pacientes. El porcentaje de casos confirmados de Covid-19 que es de 52.08 % en hombres y 47.92 % en mujeres.

El funcionario se refirió a las personas que ya se contagiaron del virus y están sanas, pero aclaró que no se ha comprobado que no se van a infectar, pero se considera que en un periodo corto no van a enfermar.

Agregó el dato de que las 32 entidades federativas, ee tienen 26 estado con un descenso sostenido de Covid-19.

La Secretaría de Salud reporta una disminución de demanda de camas de hospitales Covid-19. | Especial

Conforme de la disminución de contagios de Covid-19 durante las últimas siete semanas en México, insistió que se han desocupado más camas de hospitales y en estos momentos se reporta el indicador de 30 % de ocupación con 9 mil 17 camas con pacientes infectados de esta enfermedad de un total de 30 mil 431 camas. Se tienen disponibles 21 mil 414 camas en los estados. Los mayores niveles de ocupación están en Nayarit (52%), Colima (47%) y Nuevo León (47%).

Se redujo la solicitud de camas con ventilador en los hospitales de México. | Especial

Una baja considerable de demanda de camas con ventilador se anunció este domingo que llgó a un 24%, que son 2 mil 481 camas ocupadas de 10 mil 406 y se reportan 7 mil 925 camas disponibles. Los estados con mayor ocupación son Aguscalientes y Ciudad de México con 41%.

Las personas contagiadas de Covid-19 en el país disminuyeron a los indicadores de 24.39% hospitalizados y el 75.61 % correspondientes a pacientes ambulatorios. Los casos confirmados de esta enfermedad presentan hipertensión (19.43%), obesidad (18.16%), diabetes (15.53%) y tabaquismo (7.24%), que constituyen las morbilidades principales encontradas en los enfermos.