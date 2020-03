Covid-19: 'México toma cuarentena como vacaciones'

Ciudad de México.-Viajeros que llegaron a México procedentes de distintos destinos internacionales se dijeron sorprendidos por las "relajadas" medidas sanitarias en el País ante el Covid-19.

Aunque coincidieron en que al bajar de los vuelos les tomaron la temperatura hasta en tres ocasiones, indicaron que en las calles no parece haber cuarentena ni preocupación por contagios.

Lilia, mexicana que llegó este miércoles al AICM procedente de Pensilvania, dijo que mientras en Estados Unidos están tomando medidas más drásticas, en México sólo hay compras de pánico.

Allá todo el mundo está tomando precauciones, todos están tratando de informarse e informar a los demás, y tomando medidas de prevención. Aquí deberían tratar de hacer bien la cuarentena, todo parece relajado", opinó.

"No es porque los quieran encerrar o que no trabajen, sino para evitar que se esparza más está enfermedad, no es un castigo o una vacación, sino para evitar que se convierta en Italia".

Ana, quién estuvo en Toronto, contó que, a diferencia de México, en ese país "se lo están tomando en serio" al grado de que no hay gente en las calles, en los negocios o el transporte público.

Parece que aquí no lo estamos tomando en serio, a lo mejor debemos poner de nuestra parte para que no avance más, como que aquí lo están tomando como vacaciones, y no se debe de hacer", comentó.

"Aquí parece que todo es normal y allá realmente hasta te espantas, allá tienen un control (muy grande), no hay gente en la calle, los restaurantes están cerrados, los bares están cerrados, todo está cerrado, los camiones están vacíos, la gente está trabajando desde su casa".

Manuel, de 65 años de edad, quien viajó a San Antonio para ver a su hija, afirmó que allá las autoridades sí están actuando y tomando medias para contener la enfermedad.

"Aquí sinceramente no veo ninguna reacción, el Presidente, que es el que debería de estar encabezando esto, pues dice una serie de cosas que no vienen realmente con la situación que se puede vivir todavía", expresó usando un cubrebocas.