Covid-19 ¿Qué es la Curva de Curvas?

López-Gatell informó que este virus podría durar hasta años entre nosotros, por lo que insistió a la población en que el tránsito a la nueva normalidad tiene que ser estrictamente de poco a poco.

Comparto el sentimiento de todas las personas que viven en el país y que les resulta angustiante, exasperante, desesperante que pasen los días y sigamos en una epidemia, comparto ese sentimiento, pero eso no puede llevar a una idea no amparada en la realidad de que la epidemia se puede evitar o se pude cancelar o se pude suspender ¡No, desafortunadamente no! Sí así fuera tendríamos al menos un país que lo haya logrado”, dijo, Hugo López-Gatell, sub secretario de Promoción y Prevención de la Salud.