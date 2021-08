Covid-19 mantiene en jaque a los países por clases presenciales

México.- Conforme se acerca el inicio del ciclo escolar 2021-2022, incrementa la presión sobre el gobierno respecto al regreso a clases presenciales y las medidas seguras para la prevención de contagios en las aulas. México enfrenta la tercera ola de esta pandemia junto a la variante delta, que de acuerdo con los especialistas es más virulenta, alcanzando incluso a niños, jóvenes, mujeres embarazadas y a los no vacunados.

Este panorama ha provocado una preocupación genuina en padres de familia y algunas organizaciones sobre cuántos niños podrían infectarse y el número que podría terminar mal, sobre todo si el presidente de México, Andrés Manuel Lopéz Obrador, ha adelantado que “llueve, truene o relampaguee” se volverá a las lecciones presenciales este 30 de agosto y sin considerar la vacunación en menores de 12 años en adelante, en este país.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Pero el dilema de las clases presenciales o las medidas correctas que permitan educar en pandemia no son exclusivas de México. De acuerdo con una investigación de esta casa editorial a 11 países del mundo, como Canadá, Estados Unidos, Argentina, España, Francia, Alemania, India, China, Israel, Rusia y el Reino Unido, las clases presenciales están sujetas al número de casos de covid-19, el uso obligatorio de cubrebocas, horarios estrictos o la vacunación. Coinciden que en ninguno de estos se ha podido evitar un contagio grupal dentro de algunas de sus aulas.

¿Qué plantean otros países?

Gobiernos como el de Canadá e India han planteado el regreso a clases presenciales este septiembre, sin embargo, todavía tienen inconsistencias sujetas al número de contagios, la variante delta y la vacunación a partir de los 12 años. Estados Unidos mantiene por estados las medidas necesarias para las clases presenciales. Zonas como Las Vegas, por ejemplo, contemplaron ya el regreso a clases remoto a finales de agosto, mientras que Alabama y Georgia serán presenciales.

Alemania, China e Israel han anunciado el regreso a clases con el apoyo de salubridad. Establecieron la aplicación de tests y la promoción de la vacuna como una condición para las lecciones presenciales. Argentina regresó este 2 de agosto a clases presenciales y entre sus medidas importantes se encuentra el uso de medidores de dióxido de carbono, que aseguren una buena ventilación en los espacios cerrados.

Francia, España y Reino Unido mantienen lineamientos muy detallados sobre cómo actuar en el regreso a clases presenciales para este septiembre, entre lo que se contempla educación para todos los alumnos, sin burbujas de grupos, e incluso mascarilla obligatoria. Estos últimos han mantenido las clases presenciales con diversas modificaciones desde el 2020 conforme se incrementan o disminuyen los casos, pero no se han escapado de los contagios de menores y profesores.

Estudios científicos

El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos presentó un resumen científico actualizado sobre la transmisión del SARS-CoV-2 en las escuelas y los programas de educación y cuidado infantil. Según indica, las escuelas deben considerar los niveles de transmisión comunitaria al evaluar el riesgo de transmisión dentro de su escuela. Si la transmisión comunitaria es alta y el nivel de vacunación comunitario es bajo, estima que es más probable que los estudiantes y el personal acudan a las escuelas con la enfermedad.

“La incidencia de covid-19, la transmisión del virus en los entornos escolares y los niveles de transmisión comunitaria subrayan la importancia de controlar la propagación de la enfermedad en la comunidad para proteger a los maestros, el personal y los estudiantes en las escuelas”, consideró el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos.

Esto resulta interesante para México, ya que el pasado 5 de agosto, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez apuntó que se volverá a las aulas aun con el semáforo epidemiológico en rojo, que mide los altos contagios en el país y por estados, pero a su vez anunció que en las últimas semanas el covid-19 ha incrementado un 20 por ciento en el país.

Brotes en escuelas

Con base científica, el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, reconoce que se han producido algunos brotes en las escuelas que han provocado cierres y se ha producido una transmisión secundaria significativa de la infección por SARS-CoV-2 en entornos escolares cuando las estrategias de prevención no se implementan o no se siguen.

Pero cada país es diferente. Por ejemplo, explica que en Israel, antes de la introducción de la vacuna, las escuelas se cerraron menos de dos semanas después de la reapertura cuando dos estudiantes sintomáticos asistieron al aprendizaje en persona, lo que provocó 153 infecciones entre los estudiantes y 25 entre los miembros del personal, de entre los mil 161 estudiantes y 151 miembros del personal que fueron evaluados.

En los datos de vigilancia nacional del Reino Unido se encontró una asociación entre la incidencia regional de covid-19 y la incidencia en las escuelas. Por cada cinco casos adicionales de cada 100 mil habitantes en incidencia regional, el riesgo de un brote escolar aumentó en un 72 por ciento.

En México, el estado de Campeche, la Ciudad de México han regresado a clases presenciales. Algunas escuelas han tenido que cerrar debido a los brotes registrados. Nayarit había anunciado su regreso a clases, sin embargo, al incrementar los contagios, la región canceló esta decisión.

Recomendaciones

El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos concluye en su resumen científico que evitar la propagación de covid-19 requiere de algunos lineamientos importantes, entre ellos la promoción de la vacunación covid-19 para las personas que esté autorizado, el uso coherente y correcto de cubrebocas, distanciamiento físico, pruebas de detección del virus en escuelas y mejoramiento de la ventilación, así como el lavado de manos.

Además sugiere que el personal o el alumno se quede en casa cuando se sienta enfermo, hacerse la prueba y que se mantenga un rastreo de contactos en combinación con aislamiento y cuarentena. La aulas y espacios escolares deberían ser desinfectados con frecuencia.

Canadá

De acuerdo con el Departamento de Salud de Canadá los estudiantes, las familias, los maestros y el personal deben planificar un regreso completo al aula este septiembre. En este país se ha anunciado que los programas de aprendizaje en línea y la educación en el hogar seguirán estando disponibles para los estudiantes. Las escuelas y las juntas escolares cuentan con el apoyo de hasta 625 nuevas enfermeras en las unidades de salud pública para facilitar las medidas preventivas, incluidas las estrategias de detección, pruebas, rastreo y mitigación. Algunas universidades como la Universidad de Brock ahora exigen que los estudiantes estén completamente vacunados si quieren vivir en la residencia. Casos: 1 445 484.

Estados Unidos

Las clases presenciales en Estados Unidos están permitidas. No obstante por estados se han tomado medidas específicas. En California, por ejemplo, los distritos se preparan para clases presenciales, mientras que en Las Vegas, el condado de Clark planea comenzar el año escolar con instrucción completamente remota el 24 de agosto. En Florida, las autoridades planean un regreso escolar con cubrebocas obligatorio, pero algunos padres de familia ya se han manifestado en contra del uso de los mismos. En Estados Unidos, la vacunación puede aplicarse en mayores de 12 años con el fármaco de Pfizer/BioNTech. Universidades en todo el país les han dicho a los estudiantes en los últimos meses que deben estar completamente vacunados contra el covid-19 antes de que comiencen las clases, como la Universidad de Michigan. Casos: 35 707 822.

México

El presidente de México anunció que llueve, truene o relampaguee se retomarán las clases presenciales. La autoridad federal, así como los gobiernos estatales argumentan que la vacunación en jóvenes de 18 años y más, así como profesores, protegerán de nuevos contagios. Si bien Cofepris autorizó el uso de la vacuna Pfizer/BioNTech en menores a partir de los 12 años y hasta los 17 años, el presidente también dijo que no se contempla la vacunación para este sector. Las universidades de mayor matrícula en la CDMX anunciaron que este inicio de semestre para los alumnos será vía remota. Entre ellas UNAM, IPN, UAM y UACM. Jalisco anunció que el regreso a las aulas en educación básica será el próximo 30 de agosto, a través de un modelo híbrido y opcional para las familias, que permitirá tener clases presenciales, mientras que en educación media superior y superior se regresará a distancia en agosto, y en septiembre de manera presencial. Sinaloa todavía no ha emitido una información oficial sobre este tema. Casos: 2 944 226.

Argentina

Los alumnos de la ciudad y de la provincia de Buenos Aires regresaron a clases presenciales con diferentes protocolos el lunes 2 de agosto. Esta vez, el gobierno determinó que todos los alumnos por grupo escolar pueden asistir al mismo tiempo, pero no pueden tener contacto entre los distintos grados de primaria o secundaria. Se estableció que los ingresos a la escuela son escalonados, con lapsos de no más de 15 minutos entre curso y curso. Los padres tampoco podrán entrar a los establecimientos. La autoridad escolar instó a la colocación de medidores de dióxido de carbono para verificar la ventilación de las aulas y evitar contagios, sobre todo por el invierno que vive dicho país. Casos: 5 002 951.

India

En medio de una importante ola de contagios por delta, el director general de Consejo Indio de Investigación Médica, Dr. Balram Bhargava, vio posible una reapertura en las escuelas. En conferencia dijo que las escuelas primarias pueden abrirse primero, y posteriormente las escuelas secundarias. Sin embargo, advirtió que esta decisión se tomará a nivel distrital, estatal y también dependerá de muchos otros factores. Sobre las vacunas en menores, dijo que al menos de que se tengan suficientes datos sobre la inmunización de los niños, no estarán en condiciones de vacunarlos. Sin embargo, adelantó que en ese país se ha comenzado un estudio en niños en el grupo de edad de 2 a 18 años y los resultados podrían obtenerse entre septiembre-octubre y así poder tomar una decisión. Casos: 31 895 385.

Reino Unido

La región regresó a clases desde 2020. Ahora, el secretario de Educación, Gavin Williamson, dijo que ya no será necesario agrupar a los alumnos en burbujas protectoras dentro de las escuelas, colegios y guarderías de Inglaterra, junto con varias otras medidas preventivas. Las clases presenciales se reanudarán este septiembre. Cabe destacar que esta decisión no ha evitado importantes contagios. Gregor Smith, director médico de Escocia, ha instado al organismo asesor de vacunas del Reino Unido a considerar ofrecer a todos los adolescentes las inyecciones de coronavirus antes de que las escuelas vuelvan, aunque no se ha especificado la resolución de esta medida. Casos: 6 070 779.

Rusia

Este país mantiene la apertura de escuelas desde enero del 2021. Se encontró poca información sobre cómo ha sido el regreso a clases en este país en medio de la pandemia. Se conoce que la teniente de alcalde de Moscú, Anastasia Rakova, reveló que a principios de julio, que se dio comienzo a un estudio de una vacuna contra el coronavirus entre adolescentes. Casos: 6 340 370.

Israel

Este país tiene como objetivo posibilitar el estudio a tiempo completo de forma presencial en las escuelas a partir del 1° de septiembre junto con la implementación de pruebas rápidas de coronavirus de forma rutinaria para los estudiantes. Según un documento del Gobierno, las instituciones educativas abrirán de manera independiente a la tasa de morbilidad que exista en sus localidades, como en México, y cada institución será responsable de implementar las medidas adecuadas para aislar a los estudiantes y al personal en caso de sospechas de contagios. Sin embargo, el cierre de escuelas en las que se presenten brotes de contagios quedará sujeto a la determinación de los representantes del Ministerio de Educación y a las autoridades de salud locales. Casos: 893 105.

Alemania

Vacunas, pruebas, mascarillas son la alternativa de algunos estados de Alemania para el regreso a clases presenciales. Esta semana, algunos de ellos reanudaron las lecciones, pero esta vez se ofrecerán las vacunas a mayores de 12 años. Se informó que al menos durante las primeras semanas se mantendrá el testeo regular en las aulas, un mínimo de dos test por semana, así como el uso de mascarilla. El año pasado, las clases presenciales quedaron suspendidas por segunda vez en la pandemia, a mediados de diciembre, para los once millones de alumnos en Alemania ante la incapacidad de contener la segunda ola de contagios. Por ahora, el país enfrenta una nueva ola de contagios y con ello nuevas restricciones de movilidad para los no vacunados, que incluso han provocado manifestaciones y detenidos. Casos: 3 794 086.

Francia

Al igual que España, Francia es uno de los países que tiene un protocolo detallado del regreso a clases presenciales y los contratiempos de la pandemia, de acuerdo con esta investigación. Los estatutos se publicaron este miércoles en el sitio web del Ministerio de Educación Nacional con cuatro escenarios, como en México, por semáforo, verde, amarillo, naranja y rojo, según el grado de la epidemia. Por ahora, el certificado de salud no se solicitará en las escuelas, pero buscan fomentar fuertemente la vacunación de los adolescentes mayores de 12 años. Para los estudiantes de sexto año que aún no tienen 12 años y, por lo tanto, no pueden ser vacunados, se estableció que la información se dará a conocer al inicio del año escolar, en un par de semanas. Casos: 6 325 144.

España

El Gobierno español publicó un documento en el que se garantiza la educación presencial diaria de todo el alumnado, pero con las medidas y restricciones debido al covid-19. Se establece que cada centro debe tener un plan de inicio de curso para evitar escenarios de contagios. Además, todos los centros educativos deben tener a una persona responsable para los aspectos relacionados con covid-19, que debe estar familiarizada con todos los documentos relacionados con centros educativos y covid-19 vigentes. En relación a la vacunación de la población infantil y adolescente, el Gobierno prevé que se irá actualizando en la estrategia, según se autorice el uso de las vacunas y se definan los grupos prioritarios. En Madrid se ha hecho obligatorio el uso de cubrebocas a partir de los 6 años en escuelas.

Casos: 4 588 132.

Leer más: Covid-19 deja secuelas graves en los pacientes y hasta pérdida de cabello

China

El retorno presencial escolar en China se mantiene activo, de acuerdo con un documento emitido por el Gobierno. En este se estableció que todos los departamentos de educación locales deben promover constantemente la nueva vacunación contra el virus. Además las instituciones deben de cooperar con los departamentos locales de salud y control de enfermedades para guiar a las escuelas a comunicarse, informar, publicitar y educar en múltiples canales y formas para mejorar la conciencia y comprensión de los padres sobre la vacunación. Cabe destacar que algunas regiones han entrado en cuarentena debido al aumento de contagios con delta. Casos: 105 682.

Mojan a anciana y a sus artesanías en Michoacán

Síguenos en