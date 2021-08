Covid-19: plasma convaleciente no es efectivo para frenar la enfermedad al inicio de la infección

Un estudio publicado en The New England of Medicne ha encontrado que la administración de plasma convaleciente no muestra beneficios significativos para impedir la progresión de la enfermedad Covid-19.

El uso de esta terapia no resultó eficaz tampoco aun cuando se administra durante la aparición de los primeros síntomas. Esto según un estudio realizado por los Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos.

Para este estudio se analizó el empleo de plasma convaleciente en la primera semana desde la aparición de los síntomas en personas que no necesitaban ser hospitalizadas.

El equipo de la Universidad de Pittsburgh, que encabezó el estudio, esperaba que el uso de la terapia de plasma convaleciente ayudara a reducir en al menos el 10 por ciento la progresión de la enfermedad, pero tras finalizar el estudio se encontró que esto no llegaba ni al dos por ciento.

El investigador principal Clifton Callaway, reconoció que ese resultado les "sorprendió" pues como médicos, querían que "supusiera una gran diferencia en la reducción de las enfermedades graves y no fue así".

Para este ensayo se analizaron los datos de 511 pacientes ambulatorios con una media de edad de 54 años, de ellos más de la mitad eran mujeres. Estos acudieron con síntomas leves de Covid-19 y estaban en su primera semana de infección.

Todos tenían al menos un factor de riesgo para desarrollar una enfermedad Covid-19 grave. La mitad recibió plasma convaleciente y la otra mitad un placebo.

Tras quince días de tratamiento no se encontraron diferencias significativas entre los pacientes que recibieron el plasma y los que recibieron placebo.