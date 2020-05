Covid-19 será parte de nuestra vida hasta que se encuentre una vacuna: UNAM

México.- La pandemia de COVID-19 ha trastocado todas las actividades en el mundo y ha significado un reto para la humanidad, y aún falta tiempo para que esta situación termine, afirmó Alejandro Macías Hernández, integrante de la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia del Coronavirus, de la UNAM.

Mientras no haya una vacuna, tenemos que acostumbrarnos a que la COVID-19 formará parte de nuestra vida

Subrayó que en el momento que podamos volver a la cotidianidad, debe ser de forma paulatina, ordenada y regionalizada para evitar rebrotes. “Pero no será una cotidianidad como la conocíamos antes, sino una nueva, donde la enfermedad del coronavirus guiará lo que tengamos que hacer”.

El doctor Macías, infectólogo egresado del posgrado de la UNAM, recomendó ser pacientes, porque después de la cuarentena seguirán los casos de infecciones a cuenta gotas. Falta mucho por recorrer, dijo.

Por ello, es necesario seguir las recomendaciones de las autoridades de salud, “todos debemos escucharlas, aunque nos parezcan exageradas, porque no lo son”. Asimismo, pidió no propagar noticias falsas, evitar la infodemia (sobreinformación sobre un tema, sea falsa o no), propagar mensajes concretos y consultar sitios oficiales.

Regreso ordenado

Alejandro Macías, encargado de conducir la comunicación oficial durante la crisis de influenza A H1N1 hace más de una década, detalló que el regreso a nuestras actividades debe ser paulatino porque “si salimos abruptamente y sin cuidado, puede haber rebrotes que provoquen el colapso del sistema de salud.

“El levantamiento de la cuarentena por regionalización dependerá de los casos en cada entidad federativa; salir de esta situación será a su debido tiempo, hay que mantener la guardia alta porque el contagio puede volver mientras no haya una vacuna”.

El especialista reiteró que en la ‘nueva normalidad’, los trabajos en casa serán necesarios. “Acostumbrarse a las acciones dictadas por la Secretaría de Salud será lo mejor, porque la enfermedad pondrá en duda muchas de nuestras capacidades”.

