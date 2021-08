Covid-19 y la resiliencia para "pandemials": reflexiones de Alejandra Crail

México.- De un día para otro, la Covid-19 provocó que millones de pandemials se toparan de frente con el duelo, la enfermedad, el desempleo de los padres, la escuela a distancia, el maltrato familiar, el aislamiento y la incertidumbre.

La pandemia los puso, de golpe, en una situación para la que nadie los había preparado y para la que ninguna mamá, papá, maestro o tutor estaba listo. Los niños, niñas y adolescentes (al igual que los adultos) enfrentan una crisis mundial, pero con muchas menos herramientas emocionales.

¿Cómo podemos ayudarlos? Se preguntó la periodista de investigación Alejandra Crail, y lo respondió en su libro Resiliencia para pandemials. Crianza y acompañamiento en tiempos de covid, convocando a los mayores expertos en infancia y adolescencia, quienes despliegan una gran baraja de opciones emocionales y terapéuticas para que los jóvenes e infantes puedan sortear esta crisis y, a la postre, la conviertan en crecimiento y bienestar.

A través de su experiencia como periodista de investigación, abordando desde hace algunos años temas relativos a las infancias y adolescencias e incluso publicar un libro sobre maltrato infantil, con la llegada de la pandemia y el confinamiento decidió de nueva cuenta hablar de las infancias y las adolescencias, pues Alejandra Crail considera que es el sector de la población que por siempre ha sido el más vulnerado, al ser los últimos en la cadena de interés de la política pública y de la misma sociedad, porque sigue habiendo esa idea errónea sobre que este sector de la población no se da cuenta de las cosas, cuando en la realidad es todo lo contrario.

“Deberíamos estar redoblando esfuerzos porque lo que están viviendo hoy son sus cimientos para un futuro”, explicó la autora.

Mediante una encuesta que la periodista llevó a cabo en el mes de julio de 2020 para este libro, pudo conocer algunas de las preocupaciones de los padres y madres de familia. Una que llamó mucho su atención fue que varios y varias de ellos mencionaron no reconocer a sus hijos, es decir, al estar en confinamiento y pasar las 24 horas juntos en familia, las personalidades fueron muy diferentes a lo que ellos pensaban.

“La idea que yo tenía de que mi hijo es perfecto, mi hijo es superbueno, y ahorita, con la convivencia, me estoy dando cuenta de que esa idea que tenía, pues, no es tan cierta, que también mi hijo tiene una parte oscura que yo no conocía porque, obviamente, no paso tanto tiempo con él o con ella”.

Y en otros casos, reconocieron estar atravesando por una cantidad de estrés considerable, lo que los llevaba a perder el control y los hacía llegar a la violencia verbal o hasta física, agregó.

De aquí que en el libro se parte de la idea de reencontrarse con sus hijos, hijas, con los más pequeños de su hogar, pues en esa dinámica previa a la pandemia, los hacía convivir poco tiempo en familia y en casa.

“La pandemia nos obliga a pasar más tiempo y a mirar todos esos vacíos, todas esas carencias, todos esos malos controles de emociones”. Por lo que el tiempo en confinamiento puede convertirse en la oportunidad de conocerse, reconocerse, reencontrarse y, a partir de ahí, volver a construir lo que ahora se denomina nueva normalidad, dijo.

Aunado a ello, también está el reto de enfrentar los temas de violencia, salud mental, emocional y física, por lo que este texto es un medio de acompañar a los adultos, de decirles “también nos importas tú”, de que implementen el autocuidado como esa herramienta para decir: “si no te puedes cuidar tú, no vas a poder cuidar a otros. Es importante que tú estés bien”, indicó.

“Sí queremos que esa idea de que los niños son el futuro del mundo, realmente tenemos que mirar a quienes están cuidando, quienes están guiando y acompañando a nuestros niños y niñas”.

Pandemials

En cuanto a la palabra pandemials, usada en el título de su libro, Crail explicó que hay dos formas de leerla: por un lado, están los precedentes que se establecen para nombrar a las nuevas generaciones, que se refiere a los niños que están naciendo durante la pandemia, pero hay especialistas que dicen que en realidad los pandemials somos todos los que estamos viviendo en este contexto, sobre todos los niños, niñas y adolescentes que están en proceso de formarse un criterio, que están justamente construyendo los cimientos de su futuro y que realmente son los que van a absorber lo que vivimos, toda la información para construirse un criterio.

De ahí que para su texto tomara esta segunda definición, en referencia a las y los menores de edad que están en un proceso de formación y que en este momento histórico que estamos viviendo los marcará para el resto de sus vidas.



“Tu hijo tiene voz, escúchala”, es el título de uno de los capítulos de este libro. Su autora explicó en esta entrevista para EL DEBATE que hace referencia y quiere recordarles a los adultos que alguna vez también fueron niños y, por lo tanto, saben lo que significa esa etapa en sus vidas y quizá en la edad adulta puedan encontrar en su infancia muchas respuestas a lo que son hoy.

Al hablar de la voz de los niños, Alejandra Crail hace referencia a que predomina una visión adultocéntrica en la que se cree que los adultos tienen la verdad de la verdad y que no hay otra forma de percibir el mundo más que desde esa mirada, cuando en realidad los niños y niñas tienen mucho que aportar, pese a su edad y corta experiencia de vida.

“Tenemos mucho que aprender de ellos y no hay una forma más efectiva de salir de esto que aprender a escucharlos, aprender a escuchar sus temores, aprender a escuchar sus sueños y todo lo que ellos necesitan en estos momentos, porque solamente a partir del dialogo, de la comunicación, que podamos establecer con ellos, de los vínculos de confianza que podamos ir reforzando, ellos y nosotros de su mano vamos a poder ir construyendo nuevos caminos para enfrentar lo que estamos viviendo y lo que venga después”, detalló.

Por ello, al hablar de resiliencia, se refiere a que en este momento tenemos que tomar lo que estamos viviendo, escucharnos los unos a los otros, a los menores de edad, y a partir de eso construir caminos para salir fortalecidos, agregó la periodista.

Enfatizó esta importancia de escuchar a los niños y niñas porque también pueden aportar soluciones a lo que estamos viviendo, porque la forma en que ellos interpretan el mundo es suya y, como adultos, hay ayudarles a entender lo que están sintiendo. De ahí la importancia de escucharlos.

Otro de los puntos importantes que aborda el libro y que sirve de guía para los adultos, es el de ciberseguridad, bajo el contexto de que en este momento nos encontramos interconectados, siendo los niños, las niñas y adolescentes los que más lo están. Por lo que es muy importante que los adultos se involucren en ello, porque lo que pasa en el mundo digital también pasa en el mundo real y las afectaciones a las que están expuestos son muchas.

“También pasa por ahí nuestra responsabilidad de no solamente soltar el teléfono y ya, sino estar muy atentos a lo que pueden estar expuestos”, pues, a diferencia de los adultos o adultos mayores, los menores de hoy en día tienen una gran capacidad y facilidad de acceso a las nuevas tecnologías.

Por otro lado, el tema del duelo también es abordado, pues en esta pandemia las personas hemos perdido muchas cosas, algunas sus empleos, oportunidades, la socialización, la convivencia con el otro, además de mucha gente querida: amigos, familiares, compañeros.

“Contamos con la voz de una tanatóloga que nos habla de la muerte, de la pérdida y del proceso que debemos seguir al enfrentarnos en una cosa así, que es natural, pero no deja de doler. Hablamos de esas cosas que a los adultos nos preocupan y nos deben de ocupar en este contexto”.

En el contexto del retorno a las aulas, Resiliencia para pandemials, si bien no aborda a profundidad las clases presenciales en esta pandemia, sí habla de la importancia que tiene el juego en las infancias. Y es que la escuela es un espacio de socialización muy importante que les permite desarrollar esta actividad con mayor libertad con sus pares, actividad que cuarteó con la pandemia, por lo que, en palabras de la autora, lo importante es que los adultos puedan ayudar a sus hijos e hijas a no perder esa socialización, pese a no asistir a una aula, por ejemplo, pues comentó que la OMS ha confirmado que esta no será la única pandemia que enfrentemos, además de actividades humanas y naturales que pueden romper la cotidianidad, por lo que este libro apela a estar atentos a eso y poder actuar, salir fortalecidos pese a lo que la vida vaya presentando.

Leer más: ¡México se aproxima a 255 mil muertes por Covid-19! Registran más de 20 mil casos en un día

Este libro busca ser una especie de guía para papás, tutores, abuelos, maestros, para todo adulto que esté cerca de un menor de edad, para ayudarles a acompañar y guiar a los más vulnerables en esta pandemia”, comentó.

El perfil

Nombre: Alejandra Crail.

Profesión: Periodista de investigación.

Trayectoria: Reportera desde 2010, se ha especializado en investigaciones a profundidad sobre corrupción, derechos humanos, infancia y género. A lo largo de su trayectoria ha colaborado en medios como El Universal, Máspormás, Chilango, Elle, Vice News y actualmente es parte de la plantilla de reporteros de emeequis. En el 2018, su investigación “La red fachada que se beneficia con los Moreno Valle” fue reconocida con el segundo lugar en la categoría prensa escrita del Premio Alemán de Periodismo. En 2020, el jurado del Premio Breach/Valdez de Periodismo y Derechos le otorgó el primer lugar por la investigación “Matar a un hijo”, en la que aborda las consecuencias fatales que la histórica desatención al maltrato infantil ha dejado en la vida de cientos de niñas y niños mexicanos.