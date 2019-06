Crean dispositivo para detectar ETS en 10 minutos

México.- Un dispositivo que tiene la capacidad de detectar enfermedades de transmisión sexual en 10 minutos fue creado por una investigadora mexicana, el dispositivo de nombre LIZA y es similar a una prueba de embarazo.

Fue creado por Ishtar Rizzo Varela, quien estudió Ingeniería Ambiental Ecológica en Rusia con una beca y ya estando en México ideo esta pruba que puede detectar la presencia de clamidia.

Con una muestra de orina analiza las células epiteliales que podrían indicar la presencia de la enfermedad de transmisión sexual, este dispositovo podría utilizarse en casa. Mide aproximadamente 12 centímetros y recolecta la orina a través de un cono de papel y la analiza con una tira reactiva.

Apariencia del dispositivo.

El funcionamiento es parecido al de la prueba de embarazo, una rayita significa que no tienes la infección y dos que sí hay infección. Cuando no hay cambios de color en la tira, significa que la muestra de orina no funcionó. El dispositivo fue presentado dentro de los Innovadores menores de 35 Latinoamerica 2018 MIT Technology Review.

Se estima que un millón de personas en el mundo contraen diariamente una enfermedad de transmisión sexual, los principales contagios son de clamidia, gonorrea, tricomoniasis y sífilis.

Estas enfermedades son prevenibles si se toman las medidas adecuadas de protección al momento del contacto sexual, como el uso del condón o la práctica de relaciones sexuales de bajo riesgo como tener una sola pareja.

La clamidia es causada por la bacteria Chlamydia trachomatis. Puede infectar a hombres y mujeres. Las mujeres pueden contraer clamidia en el cuello del útero, el recto o la garganta. Los hombres pueden contraer clamidia en la uretra (el interior del pene), el recto o la garganta.

Los síntomas en las mujeres incluyen:

Flujo vaginal anormal, que puede tener un fuerte olor

Sensación de ardor al orinar

Dolor durante las relaciones sexuales

Si la infección se propaga, es posible presentar dolor abdominal bajo, dolor durante las relaciones sexuales, náuseas o fiebre.

Los síntomas en los hombres incluyen:

Secreción del pene

Sensación de ardor al orinar

Ardor o picazón alrededor de la abertura del pene

Dolor e inflamación en uno o ambos testículos, aunque esto es menos común

Si la clamidia infecta el recto puede causar dolor rectal, secreción y/o sangrado tanto en hombres como en mujeres.

La infección se cura con antibióticos. Es posible obtenerlos en una sola dosis, o puede que tenga que tomar medicamentos durante siete días. Los antibióticos no curarán cualquier daño permanente que haya causado la enfermedad.