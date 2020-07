Crean prueba para detección temprana de la diabetes tipo II en niños

México.- Investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) han desarrollado una prueba con la que se puede detectar de manera temprana si los niños presentan resistencia a la insulina, lo que podría conducirlos a padecer enfermedades metabólicas en la adultez, como la diabetes.

La prueba sería efectiva en niños de entre 0 y 10 años de edad y para realizarla sólo se necesitan tres gotas de sangre. El examen consiste en colocar en una tira de papel las gotas de sangre para analizar parámetros como ADN y hormonas, entre otros, explicó Berenice Palacios González, titular de esta investigación que se lleva a cabo en la Unidad de Vinculación de la Facultad de Medicina (FM), ubicada en el Instituto Nacional de Medicina Genómica (INMEGEN).

Según la más reciente Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (2018), en México tres de cada 10 infantes tienen obesidad, lo que los hace más propensos a afecciones como diabetes tipo 2, que en población adulta es la segunda causa de muerte, sólo por debajo de las enfermedades del corazón, refirió.

No hay seguimiento de la diabetes gestacional

“Descubrimos que en México no a todas las embarazadas les realizan la curva de tolerancia a la glucosa; entonces, en muchos casos no se diagnostica la diabetes gestacional, y no hay control prenatal ni seguimiento neonatal. En consecuencia, no se registra de manera temprana a individuos con mayor posibilidad de desarrollar esta enfermedad en su vida adulta”, precisó la investigadora.

La prueba es similar a un tamiz neonatal. Con una lanceta se obtienen tres gotas de sangre que se colocan en tiras de papel: con la primera se estudian marcadores epigenéticos; con la segunda, niveles de insulina y leptina; con la última, niveles de triacilglicéridos, glucosa, colesterol y hemoglobina glucosilada.

Palacios González, acreedora a la Beca L’Oreal-UNESCO-Conacyt-AMC, concluyó que con la detección temprana y buenos hábitos inculcados desde la niñez, tendremos una población adulta más sana.

