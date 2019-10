Crean vacuna que elimina células cancerígenas de cáncer de mama

Estados Unidos.- Una clínica en Florida, Estados Unidos realiza pruebas de una vacuna que promete ser un tratamiento de alta eficacia contra el cáncer de mama que, de acuerdo a estudios, logra eliminar las células cancerígenas de cáncer de mama. La investigación es realizada por Mayo Clinic y se ha probado en una mujer.

La vacuna fue probada en Lee Mercker, una paciente con carcinoma ductal in situ no invasivo (DCIS) con el estadio más bajo en peligrosidad. La paciente descubrió que tenpia cáncer de mama el pasado mes de marzo y aceptó el tratamiento experimental debido a que las células cancerosas en los conductos de sus senos aún no se habían diseminado.

La mujer recibió opciones de tratamientos que incluian una tumorectomía para extraer las células cancerígenas con una cirugía, una mastectomía donde se extrae la mama o unirse a un estudio de Clínica Mayo para probar una vacuna que podría evitar que las células cancerosas regresen.

La doctora Saranya Chumsri, de Clínica Mayo relató que la vacuna activa el sistema inmune y mejora la respuesta de las células T, que son las encargadas de atacar al cáncer. El proceso de la paciente con la vacuna fue de 12 semanas. Cada semana se le aplicaban análisis de sangre, exámenes físicos.

“Fueron tres aplicaciones, todas seguidos en brazos alternos, y otras cuatro, con dos semanas de diferencia”, detalló la mujer.

La vacuna ha dado resultados positivos, indica Clinica Mayo, así mismo informó que se prueban vacunas en mujeres con diferentes estadios de cáncer de mama y que todas ellas dan resultados prometedores. Una posible vacuna como cura para el cáncer de mama podría estar disponible en menos de una década, además sería efectiva contra el cáncer de ovario y evitaría que estos se derarrollen.