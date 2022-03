Crece en Reino Unido presencia de nueva variante: la Ómicron BA.2

Los casos de Covid-19 en el Reino Unido podrían incrementar de la mano de una nueva variante de Ómicron, indica el estudio React-1 del Imperial College London.

En este estudio se encontró que los casos de Covid-19 auspiciados por una nueva variante de Ómicron, la BA.2 o variante sigilosa, se está presentando con más frecuencia en adultos mayores de 55 años; los expertos indican que la covid podría volver a circular a niveles altos.

La BA.2 es un sub linaje de la variante Ómicron de la Covid-19 que fue designada como variante bajo investigación luego del aumento en casos positivos que muestran las secuencias por parte de la agencia de salud del Reino Unido en febrero.

Las cifras disponibles hasta el 24 de enero del 2022, indican que se tenían identificados 1.072 casos de BA.2 confirmados genómicamente en Inglaterra, según la Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido (UKHSA por sus siglas en inglés).

La BA.2 tiene presencia ya en Dinamarca, donde se encuentran la mayoría de los pacientes con esta variante, aunque los expertos advierten que la nueva cepa está en camino de superar a la cepa BA.1 en el Reino Unido.

Todas las vacunas actuales fueron diseñadas para funcionar contra la variante original de Wuhan y con cada turno de mutación que toma el virus, es probable que haya más escape de vacunas.

Pero eso no significa que las vacunas que tenemos no se mantengan bien, como se vio con Ómicron BA.1, mientras que los casos se dispararon, las enfermedades graves y las muertes no siguieron en el mismo grado que antes de que la población fuera vacunada.

Existe evidencia que indica que la variante BA.2 causa una enfermedad leve y que las vacuna resisten en su mayoría, aunque se ha presentado una fuerte caída en la inmunidad de la población mayor.

