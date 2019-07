Creyó que era acné pero resultó ser cáncer de piel

Estados Unidos.- Una chica e 24 años de edad, residente de New York fue diagnosticada con cáncer de piel pero que en un principio pensó que se trataba solamente de acné. La historia de Gibson Miller con el cáncer comenzó al detectar un grano en su cara.

Luego de un año de haberlo detectado, justo al salir de la universidad, se percató que este no había desaparecido por lo que decidió visitar al médico.

Tras el análisis se encontró que padecía carcinoma basocelular etapa 1, el médico le informó que se debía someter a una operación microscópica de sumo cuidado, pues el tumor se encontraba muy cercano al ojo.

Gibson Miller ahora lanza un mensaje a todas las personas a que conozcan su piel y que revisen cualquiern anomalía en ella, agregó que todas las personas se deben someter a una prueba de detección de cáncer al menos una vez al año.

¿Qué es el carcinoma basocelular?

El carcinoma basocelular es un tipo de cáncer de piel, suele desarrollarse en cualquier parte del cuerpo expuestas al sol, especialmente la cabeza y el cuello. Aparece generalmente como un bulto o llaga que no cicatriza y que presentan alguna de las siguientes características.

Un bulto blanco perlado, de color piel o rosado que es transparente, es decir, que puedes ver un poco a través de la superficie.

Una lesión de color marrón, negro o azul, o una lesión con manchas oscuras, con un borde transparente y con un leve relieve.

Una mancha plana, escamosa y rojiza con un borde en relieve es más frecuente en la espalda o el pecho. Con el tiempo, estas manchas pueden hacerse más grandes.

Una lesión blanca, cerosa y similar a una cicatriz sin un borde definido, llamada carcinoma de células basales morfeiforme, es la menos frecuente.

Cualquier persona puede desarrollar cáncer de piel, pero este es más frecuente entre quienes:

Pasan mucho tiempo bajo el sol o sufrieron quemaduras por el sol

Tienen piel, cabello y ojos claros

Tienen un familiar con cáncer de piel

Tienen más de 50 años de edad

La regla ABCDE

La regla ABCDE puede ayudarlo a recordar qué observar cuando está examinando lunares en la piel. Si nota alguno de estos síntomas, hable con su médico de inmediato.

A de asimetría: el lunar no es simétrico. Esto significa que no es el mismo en ambos lados. Si lo doblara por la mitad, las dos mitades no coincidirían.

B de borde: los bordes del lunar son borrosos o irregulares.

C de color: cambios en el color del lunar. Podría ser el oscurecimiento, la pérdida de color, la difusión del color o tener varios colores.

D de diámetro: un lunar de más de ¼ pulgada de diámetro.

E de evolución: el lunar tiene un aspecto diferente de los demás o está cambiando de forma, tamaño o color.