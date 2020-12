Cuadros depresivos se agravan en fin de año en México

México.- Para muchas personas, diciembre significa un mes para celebrar, convivir en familia y agradecer todo lo ocurrido a lo largo del año. Sin embargo, otro sector de la población agudiza sus padecimientos de depresión, lo que en ocasiones lleva a estas personas a, incluso, quitarse la vida, un efecto que la temporada navideña produce cada año.

De acuerdo con Érick Salazar Flores, psicólogo social y docente de tiempo completo de la Facultad de Psicología de la UNAM, una de las principales razones de que estos índices incrementen es que este último mes del año representa una temporada de reuniones familiares o con lazos cercanos.

El balance anual

Los vínculos que tenemos las personas se dividen en primarios y secundarios, por lo que siendo la familia un lazo primario, la base de nuestras relaciones sociales, cuando este lazo se ha roto o ya no existe, la depresión aumenta: "Esa es una razón importantísima, y si es real que hay una mayor depresión, más intensidad en los factores depresivos, otras alteraciones también se van a manifestar, como ansiedad, etcétera, sobre todo con personas que están solas, porque hay una expectativa social de que nos reunamos", explicó.

Otra de las razones que contribuye, sobre todo en el hemisferio norte del planeta, es el clima, pues hay menos luz, y eso, si bien provoca un efecto menor, sí juega un papel en estos trastornos, compartió.

Retomando que la soledad es la razón de que haya más depresión en diciembre, el psicólogo social explicó en esta entrevista para Debate que también los seres humanos comenzamos a cuestionarnos mucho sobre nuestro año que termina, el balance de logros y fracasos, además de que las personas también tenemos una tendencia a tener grandes expectativas sobre otros individuos. "Decimos a nosotros mismos: ¿cómo es posible que estés solo, que no estés con tu familia, que no tengas familia? Y entonces vienen tendencias y episodios depresivos", comentó.

Mencionó que en psicología se habla de ideaciones (tendencias previas), como algún trauma, por ejemplo. Expuso que la depresión tiene dos causas: la endógena y la exógena. La endógena es cuando existen factores internos, que no hay propiamente algo que lo desencadene, que venga de fuera, entonces tiene que ver con situaciones no resueltas de la misma persona, que "va arrastrando": "Esas personas que ya van arrastrando cierta intranquilidad, inestabilidad, en estos momentos se dispara, en esas personas donde pega más", dijo.

Por otro lado, la depresión exógena existe cuando hay algún trauma en particular, como la pérdida: un embarazo fallido, un fallecimiento o una mala noticia. "Ahí, no podemos decir que se pueda ocasionar por la temporada de fin de año, pero sí hay una exacerbación de los síntomas, debe haber condiciones previas, ya sea una cuestión traumática o simplemente que una persona tenga episodios depresivos, tenga tendencias depresivas se van a incrementar, en particular por el aislamiento", declaró el académico de la UNAM.

Este factor repercute en el incremento de la depresión durante la temporada navideña o de fin de año, al hacer el balance anual sobre los ciclos que se cumplen. Por lo que es un tiempo para reflexionar y cuestionar qué cosas hicimos durante el año que termina y que nos preguntemos qué deparará el año nuevo: "¿A dónde va mi vida?", por ejemplo. "Nos retrotraemos un poco, y decimos: ´A ver, ¿qué soy?, ¿qué estoy haciendo?, ¿a dónde voy?´. Eso también puede ser una situación que puede aumentar los episodios depresivos. Eso es muy claro también", contestó Salazar.

El caso de las personas que han sufrido de una pérdida, del fallecimiento del alguien cercano, más grave será el malestar a estar solo, pues en ese momento en que falta esa persona amada en una temporada para reuniones familiares, se vuelve algo muy doloroso, expuso.

Sin socialización

Respecto a la situación atípica que actualmente enfrentamos, en la que por el virus SARS-CoV-2, Gobiernos y autoridades de Salud pidieron a la población abstenerse de reuniones con amigos o familia, el psicólogo social mencionó que habrá diferentes tipos de reacciones, pero la principal será hacia el aislamiento y esa imposibilidad de no poder hacer reuniones sociales: "Hay personas que incluso se puede decir que le favorece, y lo han dicho incluso. Yo, por ejemplo, tengo estudiantes que me lo dicen: ´Estoy muy bien así. No tengo que andar trasladándome. Me hago dos horas y media a la universidad´. Además: ´A mí me molesta mucho hacer trabajos en equipo. Todo eso no es lo mío. Yo prefiero trabajar solo´. Por lo que todos en mayor o menor medida le podemos ver algo positivo al quédate en casa, como no estar en medio del tráfico, comentó. Personas con otra forma de ser, aquellas que dependen mucho más de las interacciones, que dependen su estabilidad mental individual de poder tener un grupo sólido que se reúna constantemente, el poder socializar, reírse, o hacer actividades en conjunto, a esas personas evidentemente les va a afectar más. Todo en diferentes grados".

Fin de año

Este confinamiento en este fin de año 2020 podrá resultar, quizá, menos impactante para la ciudadanía, pues ya han pasado nueve meses de confinamiento en México. En el caso hipotético de que la pandemia hubiera llegado en noviembre y el confinamiento lo estuvieran anunciando desde hace una semana, en ese caso quizá de manera general hubiera impactado más fuerte al no estar preparados.

"Otra situación es el desgaste que los mexicanos lo hemos vivido, en comparación con otros países no tan fuerte. En China sí hubo un momento en el que no podían salir o multa, y aquí sí creo, por la forma de ser que tenemos, que no somos de cumplir las reglas a rajatabla, no tenemos esa forma de ser, esa disciplina no la tenemos para bien y para mal; para mal, pues tenemos una pandemia muy activa; y para bien, no estamos en esa situación de absoluto encierro", dijo.

El psicólogo aconsejó buscar contactos virtuales con la familia, una recomendación para estas fechas de celebración, si bien no es lo mismo, no está demás, o bien acercarse con amigos, conocidos o alguna persona con quien podamos compartir por medio de la comunicación digital.

También comentó que en nuestro círculo alguna persona llega a tener pensamientos suicidas, generalmente, son personas que van a avisar, dirá algo, muchos de los suicidas no toman la decisión porque no saben cómo lo va a tomar su familia, entonces se lo llegan a decir, una cuestión que hay que tomar en serio. Recomendó solicitar apoyo de requerirlo al 911 dónde actualmente por la situación de la epidemia se canaliza a apoyo psicológico.

Los Datos

Cifras INEGI

Para 2018, del total de fallecimientos ocurridos en el país (705 149), 6710 fueron por lesiones autoinfligidas, lo que representa una tasa de suicidio de 5.4 por cada 100 mil habitantes.

Salud

Cifras de la OMS destacan que la depresión constituye un problema importante de salud pública. Más de 4 por ciento de la población mundial vive con depresión, y los más propensos a padecerla son las mujeres, los jóvenes y los ancianos.