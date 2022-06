Cuáles son las personas que no pueden donar sangre y por qué

El 14 de junio se conmemora el Día Mundial del Donante de Sangre, una fecha en la que se anima a la población en general a asistir a los bancos de sangre para aumentar las reservas, además de agradecer a quienes lo hacen sin esperar una remuneración económica.

Donar sangre es un acto generoso; sin embargo, existen algunos requisitos que se deben cumplir a fin de garantizar que la sangre sea segura para quien la reciba en transfusión.

Las transfusiones de sangre y sus productos ayudan a salvar millones de vidas al año. Contribuyen a que pacientes con enfermedades potencialmente mortales vivan más tiempo con mejor calidad de vida, y posibilitan la realización de intervenciones médicas y quirúrgicas complejas.

¿Quiénes no pueden donar sangre?

De acuerdo al Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid, España, no pueden donar sangre las personas bajo las siguientes circunstancias:

Están en ayunas. A diferencia de cuando se acude a realizarse un análisis de sangre, que se pide ayuno, las personas que vana donar deben comer algo antes. Esto disminuye el riesgo de mareos durante la extracción, pero se recomienda que lo que se coma antes sean alimentos bajos en grasas.

Quienes pesan menos de 50 kilos. Las bolsas de extracción de sangre tienen la capacidad de 50 cc, la máxima cantidad que se le puede extraer a una persona de 50 kilos, si se pesa menos no se puede donar.

Tatuajes. El tema de los tatuajes no es tan complicado, pero sí lleno de tabús, las personas tatuadas sí pueden donar sangre, pero se pide que haya transcurrido un lapso de cuatro meses de haberse plasmado la tinta. Es el tiempo prudencial que se deja para descartar, al 100%, una posible infección. Lo mismo ocurre si te has hecho un piercing o si en los últimos 4 meses has mantenido relaciones sexuales con más de una pareja.

Tener más de 60 años y nunca haber donado. Si ya has donado sangre antes de cumplir los 60 puedes donar aún, pero al llegar a los 65 años, solo un médico puede autorizar si puedes seguir donando o no.

Embarazo. Las personas embarazadas, que acaban de dar a luz o en lactancia, deben esperar al menos 6 meses desde el parto y la lactancia para poder donar.

Estás tomando antibióticos. Los antibióticos se utilizan para luchar contra ciertas infecciones. Para evitar un posible contagio a través de la donación se exige que hayan pasado al menos 15 días tras tomar los fármacos. Y lo mismo ocurre si has tenido fiebre.

Hipertensión. Las personas con esta condición médica sí pueden donar, pero para esto deben tener parámetros correctos de tensión arterial al momento de la extracción; entre 50 y 110 la baja, y entre 90 y 180 la alta.

Te recomendamos leer:

No puedes donar si sufres una enfermedad infecciosa que puede transmitirse a través de la sangre (VIH, Hepatitis B o C…) o cualquier otro trastorno grave. Y tampoco si padeces epilepsia o una enfermedad crónica.

El lema del Día Mundial del Donante de Sangre 2022 será "Donar sangre es un acto de solidaridad. Súmate al esfuerzo y salva vida"; con esto se quiere destacar la contribución esencial de los donantes de sangre para salvar vidas y fortalecer la solidaridad en las comunidades.