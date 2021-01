¿Cuáles son las señales de que podrías tener diabetes tipo 2?

La diabetes es una enfermedad crónica que afecta a millones de personas en el mundo y muchos millones más serán afectados en un futuro. Existen algunos síntomas que pueden alertar sobre su presencia en el cuerpo o de que algo no anda bien en el organismo y si se pone suficiente atención en ellos, tal vez podrían prevenirse consecuencias mayores.

Existen dos tipos de diabetes, la tipo 1 y la dos. La insulina es una hormona que ayuda a que la glucosa entre a las células para suministrarles energía. En la diabetes tipo 1, el cuerpo no produce insulina. En la diabetes tipo 2, la más común, el cuerpo no produce o no usa la insulina de manera adecuada. Sin suficiente insulina, la glucosa permanece en la sangre.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Lee más: Pérdida de audición podría indicar niveles no saludables de azúcar en sangre

Con el tiempo, el exceso de glucosa en la sangre puede causar problemas serios. Puede dañar los ojos, los riñones y los nervios.

La diabetes también puede causar enfermedades cardíacas, derrames cerebrales y la necesidad de amputar un miembro. Las mujeres embarazadas también pueden desarrollar diabetes, llamada diabetes gestacional.

Existen señales de advertencia de que la diabetes podría estar generándose, entre estas se encuentran:

Incremento de la sed

La cantidad baja de azúcar en el cuerpo puede hacer que incremente la micción y a través de ella se pierde la mayoría de los líquidos. El cuerpo compensa la pérdida de azúcar de esa manera. Esto da como resultado un aumento de la sed y, si no se trata, podría provocar una deshidratación grave del cuerpo.

Fatiga

El azúcar es la fuente de energía del cuerpo, por ello cuando no está bien controlada se puede sentir cansancio poco saludable y fatiga que puede afectar el desempeño diario.

Hambre

El cuerpo trata de compensar los niveles deficientes de azúcar en el torrente sanguíneo con la absorción de glucosa de los alimentos. Esto consume energía, lo que hace que los ataques de hambre entre los pacientes con diabetes tipo 2 sean más frecuentes.

Lee más: ¿Comer carne aumenta el riesgo de diabetes?, esto dice un estudio

Problemas de la vista

Los vasos sanguíneos de los ojos pueden dañarse debido al incremento de azúcar en la sangre. Esto puede resultar en una cicatrización de heridas deteriorada que puede aumentar el riesgo de desarrollar infecciones.

El número de personas con diabetes aumentó de 108 millones en 1980 a 422 millones en 2014. Se estima que en 2016 la diabetes fue la causa directa de 1,6 millones de muertes. Otros 2,2 millones de muertes eran atribuibles a la hiperglucemia en 2012. La dieta saludable, la actividad física regular, el mantenimiento de un peso corporal normal y la evitación del consumo de tabaco previenen la diabetes de tipo 2 o retrasan su aparición.