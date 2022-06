Cuáles son las vacunas que necesitan los niños los primeros años de su vida

Las vacunas son importantes porque ayudan a salvar vidas. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, las vacunas salvan cerca de cuatro millones de vidas anualmente en el mundo.

Las vacunas se usan a lo largo de la vida del ser humano, pero existen algunas que son especialmente relevantes durante las primeras etapas de la vida, dado que es cuando necesita mayor protección.

A través de las vacunas, los niños tienen acceso a inmunidad contra enfermedades antes de ser expuestos a ellas y que son potencialmente mortales.

De acuerdo a healthychildren.org, de todos los grupos de edad, los bebés que son hospitalizados con más frecuencia y a veces mueren por enfermedades que podemos prevenir con vacunas.

Para evitar las hospitalizaciones y reducir riesgo de muertes, estas son todas las vacunas que los niños necesitan durante los primeros años de vida:

Vacuna SABIN o contra la Polio

Ayuda a prevenir la poliomielitis. Se aplican 2 gotitas en los menores de 5 años a partir de los 6 meses como dosis adicional en cada Semana Nacional de Salud.

Vacuna BCG

Es la vacuna contra la tuberculosis. Se aplica desde recién nacidos hasta los niños menores de 5 años y deja una cicatriz en el brazo posterior a su aplicación.

Vacuna Pentavalente

Es la vacuna que previene la difteria, tos ferina y tétanos, además también a la poliomielitis y a las bacterias del Haemophilus Influenzae del tipo b, que provocan neumonías y meningitis. Se aplica en 4 dosis a los 2, 4, 6, y 18 meses de edad.

Vacuna DPT

Sirve como un refuerzo que previne a la difteria, tos ferina y tétanos. Se aplica a los 4 años.

Vacuna Triple Viral (SRP)

Previene el sarampión, la rubeola y las paperas. Se aplica en el brazo izquierdo una dosis al año de edad, y otra a los 6 ó 7 años, inscritos o no en primer año de primaria.

Vacuna Doble Viral (SR)

Se aplica a personas desde los trece años de edad hasta los 39 años en hombres y mujeres que no estén embarazadas. De preferencia se debe aplicar en mujeres 3 meses antes de embarazarse. Previene el sarampión y la rubeola y el síndrome de rubéola congénita en los niños recién nacidos.

Vacuna Toxoide Tetánico Diftérico (TD)

Se aplica a las personas desde los doce años hasta los adultos mayores, hombres y mujeres, especialmente a las embarazadas. Previenen el tétanos en los recién nacidos y en los adultos.

Vacuna contra la Hepatitis B

Se aplican 3 dosis, la primera al nacer y a los 2 y 6 meses de edad. Previene este tipo de hepatitis, que afecta principalmente al hígado.

Vacuna neumocócica o contra el neumococo

Se aplican 3 dosis a los 2 y 4 meses y al año de edad, y ayuda a prevenir la neumonía por neumococo.

Vacuna contra el rotavirus

Previene la gastroenteritis o la diarrea causada por el rotavirus en sus formas graves. Se aplican 3 dosis por vía oral, a los 2, 4 y 6 meses de edad y nunca después de los 8 meses de edad.

Vacuna Anti-influenza

Previene el virus de la influenza y se aplica a niños de 6 a 35 meses de edad desde octubre a febrero. En la primera ocasión se aplican dos dosis con intervalo de 1 mes y después cada año.

Te recomendamos leer:

Que los niños obtengan todas estas vacunas, los ayuda a obtener inmunidad para toda la vida y los protege de enfermedades. Recuerda que cualquier duda sobre el calendario de vacunas para niños puedes esclarecerla en los centros de salud en México.