¿Cuáles son las vitaminas esenciales para el cuidado facial?

Las vitaminas son nutrientes esenciales que ayudan a mantener la salud de todo el cuerpo. Algunas son especialmente necesarias para conservar la apariencia firme y tersa de la piel, algo que se refleja demasiado en la piel del rostro.

Estas vitaminas adecuadas para el cuidado facial se encargan de nutrir la piel del rostro y ayudan a que las células de esta región del cuerpo funcionen correctamente.

La mayoría de las vitaminas se obtienen a través de una adecuada alimentación por ello se recomienda una dieta que se componga adecuadamente de alimentos variados y balanceados. En general estas son las mejores vitaminas esenciales para el cuidado facial.

Leer más: La falta de vitamina B12 se puede notar en el rostro: estas son las señales

Vitamina A. Esta cumple la función de reparar la piel, cuando se tiene en cantidades adecuadas ayuda a disminuir las líneas finas de expresión, además ayuda a prevenir el acné y la piel seca. La vitamina A se encuentra especialmente en alimentos como el huevo, leche, hígado y cereales fortificados.

Vitamina B. Entre las vitaminas del complejo B, la biotina es la que más ayuda a mejorar la apariencia facial. Este nutriente es la base que conforma a las células de las uñas, el cabello y la piel. Puedes notar su deficiencia cuando se presenta piel seca y con picazón. La biotina se puede obtener de alimentos como plátanos, huevos, avena y arroz.

Vitamina C. La vitamina C es conocida por su función antioxidante además por su capacidad de combatir a los radicales libres que son los responsables del daño celular y el estrés oxidativo del cuerpo. Esta función es la que la hace especialmente indispensable para el cuidado facial. Como siempre, obtener tu vitamina C a través de fuentes de alimentos como frutas cítricas y verduras siempre es la mejor opción, pero también puedes optar por suplementos de vitamina C o usar un suero o crema que contenga vitamina C para la cara y el cuerpo.

Vitamina E. La vitamina E ha sido usada como componente principal de cosméticos y otros productos para la piel. La vitamina E también ayuda a eliminar los radicales libres dañinos y tiene propiedades fotoprotectoras contra los rayos del sol. Encontrarás vitamina E en muchas cremas y serums antienvejecimiento, pero también puedes encontrarla en alimentos como nueces, huevos y vegetales verdes.

Vitamina D. La vitamina D puede ayudar a tratar afecciones de la piel como la psoriasis, debido a su participación en el crecimiento y la maduración de las células de la piel.

Si tienes dudas sobre como las vitaminas ayudan al cuidado de la piel, una consulta con un dermatólogo te ayudará a disiparlas.

Leer más: ¿Cuál es la importancia de las vitaminas en el organismo?