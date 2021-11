¿Cuáles son las vitaminas que produce el cuerpo humano?

Las vitaminas cumplen con una función específica y son parte de un complicado sistema de engranajes que ayudan a mover el metabolismo.

Las vitaminas son producidas por el organismo se denominan no esenciales, ya que no es necesario que se consuman ciertos alimentos para obtenerlas; en general no es necesario tomar suplementos para obtenerlas, pero no debemos confiarnos: muchas personas padecen carencias.

Aunque la mayoría de las vitaminas provienen de los alimentos, algunas son fabricadas por el organismo como las siguientes:

Vitamina K. Las vitaminas son sustancias que ayudan a su cuerpo a crecer y desarrollarse en forma normal. La vitamina K ayuda al cuerpo a construir huesos y tejidos saludables a través de las proteínas. También produce proteínas que ayudan a coagular la sangre. Si no tiene suficiente vitamina K, podría sangrar mucho.

La cantidad recomendada para adultos de vitamina K es de 60 microgramos. Esta se suele obtener de las bacterias que forman parte de la flora intestinal, pero también se puede obtener de los vegetales de hoja verde, como la col, las espinacas, el brócoli, la lechuga o el perejil.

Vitamina D o calciferol. La cantidad de vitamina D o calciferol que se recomienda para adultos es de 5 microgramos. Esta vitamina se puede obtener de los rayos del sol que a través de la piel se sintetiza en vitamina D. Para llegar a producir el 85% de la vitamina D que necesitamos, a la mayoría de personas les bastaría con tomar el sol unos 15 minutos unas 3 veces por semana.

Esta vitamina se puede encontrar en alimentos como leche, huevo, pescados y otros alimentos de origen animal.

Hay diferentes tipos de vitamina K. La mayoría de las personas consume vitamina K a través de las verduras de hojas y las bayas de color oscuro. Las bacterias en su intestino también producen pequeñas cantidades de vitamina K.

La vitamina D ayuda al cuerpo a absorber el calcio, uno de los principales elementos que constituyen los huesos. La deficiencia de vitamina D puede llevar a enfermedades de los huesos como la osteoporosis o el raquitismo. La vitamina D juega un papel importante en los sistemas nervioso, muscular e inmunitario.

