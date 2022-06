Té verde : porque no todo son alimentos sólidos, tomar té verde de forma regular puede aportar beneficios en tu digestión y ayuda a prevenir la retención de líquidos gracias a sus antioxidantes. Además, es una forma natural de obtener energía extra por la cafeína que contiene.

Avena : la avena no puede faltar en esta lista, pues se trata de uno de los mejores tipos de fibra que posee importantes propiedades antiinflamatorias.

Aguacate : no sólo es delicioso, el aguacate también es muy nutritivo por su alto contenido en fibra que ayuda a prevenir el estreñimiento y reducir la hinchazón estomacal.

Los problemas estomacales muchas veces son generados por nuestros hábitos alimenticios , así que si deseas desinflamar tu estómago deberás comenzar por prestar más atención a lo que comes en tu día a día para que no sufras este problema constantemente.

Si quieres descubrir cómo desinflamar tu estómago has llegado al lugar indicado, ya que a continuación te compartiremos algunos alimentos para prevenir la hinchazón de abdomen .

Comer sin duda es uno de los grandes placeres de la vida, por desgracia, es común que consumir ciertos alimentos o comer en exceso provoque malestares estomacales como inflamación, ardor, entre otros. Si este es tu caso, no te preocupes, que aquí te explicaremos cuáles son los mejores alimentos para desinflamar el estómago .

