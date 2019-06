Cuáles son los riesgos de tomar nimesulida

México.- Los fármacos que contienen nimesulida han sido prohibidos en México, de acuerdo a un comunicado emitido por la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios. En el documento se indica que esta sustancia puede causar daños hepáticos que van desde leves hasta graves.

México no es el primer país en prohibir este fármaco y en países como Estados Unidos y Australia la comercialización no fue aprobada. Mientras que en el 2002, Finlandia y España suspendieron su uso por la toxicidad al hígado.

La Agencia Europea de Medicamentos, hace 14 años, concluyó sobre los riesgos de usar nimesulida y recomienda el uso restricto al tratamiento de dolores agudos y cólicos menstruales intennsos y que no se use en menores de 12 años. Mientra que en Portugal se indica que no se use por más de siete días.

El medicamento era usado para el combate de dolores, fiebres, incomodidades físicas y cólicos menstruales intensos.

La Cofepris emitió las siguientes recomendaciones:

Solicitó al personal médico evitar prescribir medicamentos que contengan Nimesulida, y consideren alguna otra alternativa terapéutica, además de reportar cualquier reacción adversa relacionada con este tipo de medicamentos, a esta Cofepris.

Recomendó a la población en general, consultar con los profesionales de la salud otras opciones terapéuticas.

Se inició la comunicación con los titulares de los registros sanitarios de los medicamentos que en su formulación contengan Nimesulida, para establecer las medidas conducentes que garanticen la seguridad del producto.